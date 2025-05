Wim Kieft zorgt voor hilariteit met nieuw avontuur: 'Hierna krijgt hij zijn eigen programma'

Oud-voetballer Wim Kieft heeft een nieuw talent ontdekt: fotografie. Hij doet mee aan het tv-programma 'Het Perfecte Plaatje op Reis'. Ondanks dat hij te maken had met een probleem, ging het hem aardig af. "Hij gaat je verbazen."

Kieft vertelde over zijn deelname in Humberto. In het programma nemen bekende Nederlanders het tegen elkaar op om 'het perfecte plaatje' af te leveren bij jurylid en topfotograaf William Rutten. "Ik had het programma nog nooit gezien, maar ik dacht: ik ga het gewoon doen. Ik maakte wel foto's met mijn telefoon, maar dat ging niet altijd goed", aldus de oud-PSV'er en Ajacied.

Volgens Rutten ging het hem best aardig af, al mag hij nog niet te veel verklappen. Elke aflevering valt de kandidaat met de slechtste foto's af. "Hij luisterde goed en hij begon het wel te begrijpen. Hij gaat je verbazen", aldus de fotograaf.

'Bloedfanatiek'

Oud-voetballers en trainers Johnny Heitinga en Giovanni van Bronckhorst gingen Kieft voor in eerder edities van het programma, maar zij stopten allebei halverwege de opnames vanwege een nieuwe trainersklus . "Daar hoefden we ons met Wim geen zorgen te maken", lacht Rutten, die een overeenkomst ziet tussen de oud-topsporters. "We wisten al van hen dat ze bloedfanatiek waren en Wim is ook een sporter. Het leuke is dat dat ook doorwerkt op de rest van de groep."

Kieft ziet dat toch een beetje anders. "Het valt ook wel mee hoor. Ik ben wel fanatiek maar ik relativeer ook heel veel. Maar je gaat toch ook wel een beetje de anderen inschatten: wie zijn nog slechter dan ik? Bij wijze van spreken. Maar daar viel geen peil op te trekken."

ESPN-verslaggeefster Fresia Cousino Arias zit ook in het praatprogramma en is oud-finalist van Het Perfecte Plaatje. "Ik heb alleen maar als een kip zonder kop rongerend", vertelt zij over haar deelname. Kieft had een andere aanpak en was juist heel ontspannen. "En wat ook fijn was: 's avonds zaten we gewoon in een lekker hotel."

Dikke handen

Toch had hij wel een probleem. "Ik heb best wel dikke handen. En er zitten heel veel knopjes op zo'n camera. Dat was wel een beetje een probleem. Ik had ook handschoenen aan op een gegeven moment, toen lukte het helemaal niet. Dus technisch was het best wel lastig."

Maar er was ook een voordeel voor Kieft: hij spreekt namelijk Italiaans en kon zo makkelijk contact maken met modellen. De 62-jarige voetbalde tijdens zijn carrière bij Pisa en Torino in Italië.

Eigen programma

Rutten is in ieder geval te spreken over de deelname van Kieft. "Ik denk dat ze hem hierna een eigen programma gaan aanbieden. Want hij is de ster, van de eerste aflevering sowieso. Je ligt krom van het lachen."