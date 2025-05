'Verslaafde' Jaap Stam gaat confrontatie aan: 'Wat is dan wel goed voor je lichaam?'

Oud-voetballer en trainer Jaap Stam sprak zich al eens openhartig uit over zijn verslaving. In zijn eigen podcast met Koen Weijland wordt hij er opnieuw mee geconfronteerd door de presentator. 'Over het algemeen is het niet ideaal voor je lijf.'

Stam drinkt namelijk enorm grote hoeveelheden koffie, zo onthulde hij ooit in de podcast Weijland&Stam. Hij kan niet zonder en heeft in het eerste halfuur nadat hij wakker is al drie kopjes nodig.

In diezelfde podcast komen de twee terug op de verslaving van Stam, zoals hij het zelf noemt. "Ik heb een decafje op", begint Weijland, die tegenwoordig thuis koffie zonder caffeïne drinkt. De 52-jarige trainer en analist kan zijn oren niet geloven. "Wat zeg je?", vraagt hij verbaasd.

'Wat een onzin'

"Heb je decaf? Schei uit, joh. Wat een onzin", vervolgt hij fel. "Ja, zodat je niet teveel bakken drinkt op een dag", reageert Weijland. "Hoezo", zegt Stam, die zich er nog steeds niks bij kan voorstellen. "Denk je dat als je normale koffie drinkt, je te veel caffeïne binnen krijgt op een dag?"

Niet goed voor je

"Kijk: jij bent er imuun voor", weet de Viaplay-presentator. "Maar over het algemeen schijnt het niet heel ideaal te zijn voor allerlei processen in je lijf als je 5, 6 bakken koffie drinkt op een dag."

Stam wil daar niks van weten. "Wat is wel goed dan? Als je zes eieren eet op een dag is het ook niet goed, zeggen ze tegenwoordig."

Klachten

Stam ga eerder toe dat hij wel eens klachten ervaart door de enorme hoeveelheden koffie die hij drinkt. "Ik denk dat ik in de ochtend wel op een bak of zeven zit, maar in de middag wordt het wel minder", zei hij. "Het gaat al jaren zo en dan slaap ik ook nog wel redelijk goed. Soms klaag ik wel, dat kan ik wel eerlijk toegeven."

Voetbalcarrière

Stam werd pas op late leeftijd prof, maar schopte het toch nog tot de Europese top. Hij kwam op zijn 24e bij PSV terecht en speelde later ook nog voor Manchester United, SS Lazio, AC Milan en Ajax. Met de Engelse grootmacht won hij driemaal de Premier League en sleepte hij in 1999 ook de Champions League binnen.

Hij speelde uiteindelijk ook 67 interlands voor het Nederlands elftal en was met Oranje actief op de EK's van 1996, 2000 en 2004 en het WK van 1998. Op de laatste drie toernooien haalde hij met Nederland de halve finales, maar een finale zat er nooit in.

Trainer

Na zijn carrière als speler werd Stam trainer. Via Jong Ajax kwam hij in 2016 bij Reading terecht, waarmee hij in zijn eerste jaar ternauwernood promotie naar de Premier League misliep. In Nederland haalde Feyenoord hem binnen na een goede periode bij PEC Zwolle, maar dat liep uit op een drama. Stam werd daarna ook onstlagen in de Verenigde Staten bij FC Cincinnati en staat inmiddels langs de lijn bij zijn oude amateurclub DOS Kampen. Daarnaast werk hij dus als analist.