'Nare man' Wout Weghorst afgemaakt door Hugo Borst: 'Hoe hij tegen zijn vrouw deed, ben ik nooit vergeten'

De landstitel is voor PSV, maar Wout Weghorst weet na de laatste speeldag toch de aandacht op zich te vestigen. Niet omdat hij in de slotwestrijd van Ajax tegen FC Twente de beslissende 2-0 maakte, maar vanwege een klap die hij uitdeelde toen een cameraman hem in beeld nam na de wedstrijd. Het moment was volgens Hugo Borst veelzeggend. De radiomaker maakte van de gelegenheid gebruikt om een verhaal over Weghorst achter de schermen te delen.

De presentator van het radioprogramma NOS Langs de Lijn heeft op zijn zachtst gezegd geen hoge pot op van de 32-jarige Ajacied. "Ik vind het een naar mens", zo begint Borst zijn verhaal bij de publieke omroep. Jaren geleden kwam de journalist Weghorst eens tegen en hoe de aanvaller destijds reageerde, vergeet Borst nooit meer.

"Ik heb hem wel eens van dichtbij meegemaakt op de redactie. Toen zag ik hoe hij tegen zijn vrouw deed..." Weghorst is samen met Nikki van Esch. De twee kennen elkaar van de middelbare school. Borst vond de manier waarop Weghorst tegen haar deed veelzeggend. "Dat vond ik echt heel laag. Dat zegt voor mij heel veel en ik ben het nooit vergeten. Volgens mij is het een nare man." Wat er precies is voorgevallen, deelt Borst niet.

Gedrag maakt Hugo Borst boos

Zijn mening heeft de spraakmakende journalist in ieder geval klaar. "We weten dat hij toentertijd een enorme wappie was. Hij wilde ook niet ingeënd worden (tegen het coronavirus). Er kleeft veel negativisme aan hem. Het maakt me boos dat hij een journalist aanvalt. Dat moet hij echt nalaten."

Uiteindelijk verklaarde Weghorst bij onder meer ESPN en NOS waarom hij het nodig achtte om de camera een klap te geven. Zo vond de spits het vervelend dat de regie hem veelvuldig in beeld nam. Borst had er maar weinig begrip voor. "Je bent beroepsvoetballer! Dit is de prijs die je moet betalen. Ik ken zelden of nooit een hele grote voetballer die dit geflikt heeft. Dit doe je gewoon niet."

Discussie bij ESPN

Bij ESPN werden journalist Christian Wielaard en Weghorst het niet eens. Wielaard vond dat de spits geen klap had moeten uitdelen, de hoofdrolspeler zelf zag het iets anders en wees vooral naar het gedrag van de desbetreffende cameraman. "Hij staat aan de andere kant, hij ziet dat ik in tranen kom en komt naar me toe. Ik vind het jammer dat die camera altijd op mij moet. Jullie journalisten, jullie mensen vinden dat ik de camera op die manier op zoek. Het is juist iets wat het tegenovergestelde is. Het gebeurt vanaf seconde één dat ze naar je toekomen."

