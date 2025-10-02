Het vertrek van Francesco Farioli heeft niet voor iedereen goed uitgepakt. Kian Fitz-Jim kwam vorig seizoen tot 44 wedstrijden bij Ajax, maar moet het nu doen met een plek op de bank. De 22-jarige middenvelder lijkt zijn oude trainer te missen, zien we door een opvallende like op Instagram.

De teller van Fitz-Jim staat dit seizoen op vijf wedstrijden in de Eredivisie na zeven speelronden, waarvan drie als invaller. In de Champions League kwam hij nog niet in actie. Vorig seizoen stond de middenvelder regelmatig in de basis onder Farioli. Zo kwam Fitz-Jim tot drie goals in tien Europa League-wedstrijden.

Fitz-Jim lijkt Farioli te missen. Of in ieder geval het spelletje dat de Italiaan wilde spelen. De 22-jarige Amsterdammer liket op Instagram namelijk een post van de Portugese competitie waarin 'Farioli-ball' wordt uitgelicht. De filosofische coach is inmiddels de baas bij FC Porto. De topclub speelde tot nu toe acht wedstrijden, won die allemaal en incasseerde pas één tegentreffer.

Jordan Henderson

Ook Jordan Henderson, de aanvoerder van Ajax vorig seizoen, gaf de post een like. De 35-jarige middenvelder vertrok deze zomer transfervrij uit Amsterdam, ondanks dat hij nog een contract had tot volgend seizoen. Steven Berghuis begreep niks van de keuze om Henderson transfervrij te laten vertrekken, vertelde hij in aanloop naar de wedstrijd tegen Olympique Marseille (4-0 nederlaag).

"Het is natuurlijk moeilijk om een vervanger voor Jordan te vinden, want een speler van zijn kaliber, met zijn kwaliteit, die haal je gewoon niet snel naar Ajax", zei Berghuis op de persconferentie. "En je had hem in huis, met nog een jaar contract… Helaas…" De directie wilde van Henderson af wegens zijn enorme salaris, dat drukte op de kosten.

Volgende wedstrijd Ajax

Ajax speelt komende zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam, om 16.30 uur. Trainer John Heitinga koos tegen Marseille voor Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Youri Regeer als middenvelders. Laatstgenoemde viel geblesseerd uit en lijkt Sparta-uit te moeten missen.

