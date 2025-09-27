Jordan Henderson vertrok deze zomer bij Ajax en speelt dit seizoen met Brentford in de Premier League. Hij is blij om terug te zijn in Engeland, maar koestert ook warme herinneringen aan de Eredivisie.

Brentford won zaterdag spectaculair met 3-1 van Manchester United. De ploeg heeft daarmee de dertiende plek in de competitie overgenomen van het team van Ruben Amorim. Na afloop van het duel stond de 35-jarige middenvelder TNT Sports te woord en blikte hij terug op zijn seizoen bij Ajax.

"Ik ben blij om terug te zijn", begon Henderson. Toch is hij erg dankbaar voor zijn tijd in Nederland. "Ik heb het gevoel dat ik veel heb geleerd in de twee jaar buiten de Premier League. Het was niet altijd makkelijk, geef ik toe, maar ik heb van veel dingen genoten."

Francesco Farioli

Dat had vooral te maken met trainer Francesco Farioli. "Er waren hele goede momenten, vooral vorig seizoen bij Ajax. We waren een echt team en de trainer die kwam was fantastisch. Hij gaf me de passie voor het spel weer terug, door de manier waarop we speelden en hoe hij het team opstelde. Ik ben hem erg dankbaar dat hij me weer van voetbal heeft laten houden."

Vertrek bij Ajax

Henderson kwam in de winter van 2024 naar Ajax, waar hij destijds een riant contract tot de zomer van 2026 tekende. Die overeenkomst werd na het afgelopen seizoen ontbonden. Trainer John Heitinga zou geen plannen met hem hebben en zou zijn salaris zo snel mogelijk van de loonlijst willen schrappen.

Hij kwam uit Saoedi-Arabië, waar hij slechts een halfjaar speelde. Deze zomer maakte hij transfervrij de overstap naar Brentford. Daar kreeg hij een tweejarig contract. De terugkeer naar zijn thuisland bevalt hem goed. Henderson heeft een hoop ervaring in de Premier League. Hij speelde het grootste deel van zijn carrière bij Liverpool. Voor de huidige koploper van de competitie speelde hij 360 wedstrijden en scoorde 29 keer.

