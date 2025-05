Woede na 'onprofessionele' actie groot Nederlands bedrijf om Wout Weghorst: 'Komt in de buurt van pesten'

Wout Weghorst leek zijn emoties tijdens FC Groningen - Ajax (2-2) niet de baas. Na de late gelijkmaker van de Groningers stonden de tranen in zijn ogen en na het laatste fluitsignaal sprintte hij naar binnen.

In de blessuretijd van het duel werd het behoorlijk onvriendelijk, na een grove charge van Groningen-speler Luciano Valente. Beide teams vlogen elkaar in de haren. Maar daar bleef het niet bij. Na de late gelijkmaker ontstond opnieuw een enorme ruzie, waarbij Etienne Vaessen, keeper van de thuisploeg, iemand van Ajax leek te slaan. Weghorst maakte dat allemaal niet meer mee, die was al lang gevlogen.

KNVB ziet FC Groningen-keeper Etienne Vaessen 'slaan' en start onderzoek na verhit duel met Ajax Etienne Vaessen moet vrezen dat zijn opvallende acties tijdens en na FC Groningen - Ajax niet zonder gevolgen blijven. De aanklager van de KNVB is namelijk een vooronderzoek gestart naar de gedragingen van de keeper tijdens de verhitte slotfase van het duel woensdagavond (2-2).

Weghorst wordt meme

Op sociale media steken mensen de draak met Weghorst, die nog net door een cameraman werd gespot terwijl hij naar binnen holde. Ook Hema Nederland hopt mee op de trend en plaatst een video op Instagram over het moment. Een jongen wordt al huilend gefilmd terwijl hij met een worst de winkel uit rent. 'Wout Wegworst', staat erbij geschreven met lachpoppetjes.

Veel mensen kunnen de meme wel waarderen. Zo schrijft journalist Arno Kantelberg: 'Ik gok meer likes van onder dan van (links)boven de rivieren'. De Ajacieden onder de post kunnen er minder om lachen. 'Ga voortaan hier niet meer heen', is bij iemand de conclusie. Een ander noemt het zelfs 'geforceerde Ajax haat'.

Emotionele Wout Weghorst zorgt na drama met Ajax voor opvallend moment Wout Weghorst leek tijdens FC Groningen - Ajax de held van Amsterdam te worden door een goal in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Het ging echter vreselijk mis voor Ajax door een goal in de negende minuut van de blessuretijd. Vervolgens ontstond er een massale vechtpartij na het duel, maar Weghorst viel op door een totaal andere actie.

'Ligt het aan mij of is dit gedrag compleet buiten proportie en onprofessioneel van een bedrijf dat niks met voetbal te maken heeft, en dit nagenoeg in de buurt van pesten komt?', vraagt die persoon zich af. Volgens hem maakt Hema Weghorst en zijn menselijke reacties belachelijk. 'Ik vind dit gewoon echt brutaal van een groot Nederlands bedrijf'.

Zinderende titelstrijd

Ajax verspeelde de afgelopen maand een marge van negen punten op achtervolger PSV, dat inmiddels de koppositie bezit met nog één duel te gaan. De regerend landskampioen heeft een punt voorsprong op de Amsterdammers, die dus nog wel kans maken op de titel. Dan moeten ze in eigen huis winnen van Twente en PSV moet dan punten verspelen op bezoek bij Sparta.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.