Emotionele Wout Weghorst zorgt na drama met Ajax voor opvallend moment

Wout Weghorst leek tijdens FC Groningen - Ajax de held van Amsterdam te worden door een goal in de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Het ging echter vreselijk mis voor Ajax door een goal in de negende minuut van de blessuretijd. Vervolgens ontstond er een massale vechtpartij na het duel, maar Weghorst viel op door een totaal andere actie.

Zo'n beetje iedereen stortte zich op het opstootje direct na de wedstrijd in Groningen. Na de late gelijkmaker van Thijmen Blokzijl ging het mis. Onder meer Groningen-keeper Etienne Vaessen liet zich gaan, net als andere spelers van Ajax en Groningen. Weghorst had er echter geen oog voor.

Emotie bij Wout Weghorst

Bijna direct na het laatste fluitsignaal beende de geëmotioneerde invaller vol teleurstelling naar binnen. Hij snelde de catacomben in en verdween zeer waarschijnlijk direct in de kleedkamer.

Weghorst (32) werd nog nooit kampioen in zijn voetbalcarrière. De Ajacied leek er dit jaar eindelijk heel dichtbij, maar de laatste weken ging het helemaal mis bij Ajax. De voorsprong van negen punten verdween als sneeuw voor de zon. PSV is met nog één duel (Sparta-uit) de nieuwe koploper. Ajax, dat thuis tegen FC Twente speelt, moet zondag hopen op een wonder.

Heldenrol gaat in rook op

Weghorst leek Ajax juist op de rand de titel te hebben gebracht. Hij stond afgelopen weekend tijdens de 3-0 nederlaag tegen NEC nog in de basis, maar moest door de terugkeer van Brian Brobbey weer op de bank beginnen. Toen Groningen na rust op 1-1 kwam, werd Weghorst in het veld gebracht om voor wat opschudding te zorgen.

Die wissel van Farioli pakte zoals wel vaker dit seizoen goed uit, want tien minuten later maakte hij de verlossende 1-2. Weghorst leek de matchwinner te worden, maar door de gelijkmaker in de slotseconde zag hij zijn heldenrol in rook opgaan.

