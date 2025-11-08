Xess Xava, de zoon van oud-topvoetballer Wesley Sneijder, heeft net als zijn vader een passie voor de sport. Hoewel hij tegenwoordig alleen met zijn moeder Yolanthe Cabau in Los Angeles woont, wordt er in huis nog steeds veel getraind.

Dat deelt de 10-jarige Xess op zijn eigen Instagram-account. Daar heeft hij inmiddels al meer dan 130.000 volgers. Het profiel wordt beheerd door zijn ouders. Sneijder en Cabau waren van 2010 tot 2019 getrouwd en kregen samen één zoon. Na de scheiding vertrok Cabau met Xess Xava naar de Verenigde Staten.

Puppy

Toch hebben ze nog goed contact met de recordinternational van Oranje. Die was onlangs nog in Los Angeles om de tiende verjaardag van zijn zoon te vieren. Xess kreeg toen een bijzonder cadeau, namelijk een puppy. Hij noemde de labradoodle Popcorn en de twee zijn inmiddels dikke vrienden.

De hond is al helemaal onderdeel van de familie en dan moet je natuurlijk wel goed overweg kunnen met een voetbal. Xess ziet meteen dat Popcorn talent heeft. "Ik ben mijn puppy aan het leren hoe je moet voetballen. Hij is er echt goed in. Ik speel de hele tijd met hem en hou zoveel van hem", schrijft hij. De zoon van Sneijder en Cabau heeft ook een speciale outfit voor zijn hondje gekocht, met daarop bakjes popcorn afgebeeld.

Jessey Sneijder

Ex-voetballer Sneijder heeft ook nog een zoon uit een eerdere relatie met Ramona Steekstra: Jessey. Ook hij heeft voetbaltalent. De 19-jarige speelt bij Jong FC Utrecht, maar wacht daar nog op zijn debuut.

De 41-jarige oud-speler van Ajax, Real Madrid en Inter is erg betrokken bij de carrière van Jessey. "Je hoopt gewoon dat hij een fantastisch debuut maakt en wil hem daarbij ondersteunen", zei hij onlangs tegen Sportnieuws.nl. "Maar je bent machteloos. Je kan niks doen, alleen kijken."