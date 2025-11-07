Oud-topvoetballer Wesley Sneijder heeft een glansrijke carrière achter de rug. Datzelfde hoopt hij voor zijn zoon Jessey, die bij Jong FC Utrecht speelt. Daar wacht hij nog steeds op zijn debuut. Voor zijn vader is het lastig om toe te kijken. "Je bent machteloos."

Wanneer gaat het voor Jessey gebeuren bij Jong Utrecht? "Ik hoop vrijdagavond tegen FC Emmen thuis", antwoordt de 41-jarige Sneijder donderdag op die vraag van Sportnieuws.nl. "Ik ga erheen."

Sneijder stond donderdag op de padelbaan in Utrecht om geld in te zamelen voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daar was Jessey ook aanwezig om zijn vader te supporten. Vrijdag is het hopelijk andersom. "Dat zou mooi zijn."

'Toch wel lastig'

Maar stiekem hikt Sneijder senior er ook wel een beetje tegenaan om de 19-jarige zijn debuut te zien maken. "Volgens mij zei Rafael (van der Vaart, red.) het laatst ook een keer", vervolgt Sneijder. "Dat het toch wel lastig is om naar je zoon te kijken die zijn eerste stappen zet in het profvoetbal." De 19-jarige Damián van der Vaart speelt in de jeugd bij Ajax. Zijn vader zei eerder dat hij het moeilijk vindt om de middenvelder te begeleiden.

Sneijder geeft niet zo veel commentaar op het spel van Jessey, maar is vooral bezorgd of het wel goed gaat. "Je hoopt gewoon dat hij een fantastisch debuut maakt en wil hem daarbij ondersteunen. Maar je bent machteloos. Je kan niks doen, alleen kijken. Dus ik denk dat ik net als Raf misschien wel een paar keer weg zal lopen."

Jessey hoopt zelf ook snel zijn debuut te maken. "Hij had een vervelende blessure en daardoor was hij er drie maanden uit", aldus zijn vader. "Maar hij heeft zich keihard teruggeknokt en is er continu mee bezig. Hij leeft echt voor het voetbal."

