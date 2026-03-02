Yolanthe Cabau (40), de ex-vrouw van Oranje-recordinternational Wesley Sneijder, heeft weer een mooi project op komst. De docuserie rondom de Nederlandse actrice en model krijgt een tweede seizoen.

In juni 2025 werd het eerste seizoen van de serie Yolanthe gelanceerd op het streamingplatform Netflix. De afleveringen draaien vooral om het leven van Cabau en haar zoon Xess Xava in Los Angeles. Daar moeten ze na hun verhuizing een nieuw bestaan opbouwen. Nu komt er dus een tweede seizoen, ook weer op de bekende streamingsdienst.

'Er gebeurt veel'

Tegenover RTL Boulevard laat Cabau al wat los over de nieuwe reeks. "Er gebeurt veel", zegt ze. "Never a dull moment." Haar zoon is nu wel gewend aan de aanwezigheid van een camerateam. "Hij ziet inmiddels het team als een verlengde van onze familie", merkt ze op.

Het moet geen goednieuwsshow worden, aldus Cabau. Ook lastige momenten en tegenslagen komen volop in beeld. "Ik ga niet zeggen dat het nu supergoed gaat. Er zijn momenten dat dat niet zo is. Ik heb struggles met bepaalde dingen. Het is gewoon wat het is", aldus Cabau.

Gebroken nek

Ook in het eerste seizoen was Cabau openhartig over dramatische zaken. Zo werd ze gefilmd in de nasleep van een ongeval met haar paard, waarbij ze haar bekken, onderrug en nek brak. De releasedatum van het nieuwe seizoen is nog niet bekend. De opnames lopen nog.

Ten tijde van de release van het eerste seizoen zei Cabau: " Je krijgt een openhartig kijkje in mijn leven, de mooie momenten, maar ook de uitdagingen waar ik elke dag mee te maken heb als moeder, actrice, ondernemer en mijn stichting Free a Girl. Ik heb geprobeerd om het perfecte plaatje los te laten en te laten zien wat voor mij belangrijk is: de liefde voor mijn kind, de steun van vrienden en familie, en de passie waarmee ik werk en leef."

Covermodel

Cabau stond eind 2025 voor de eerste keer in haar Amerikaanse carrière op de cover van een tijdschrift. Cabau sierde de cover van GENLUX Magazine in een rode jurk. Ze schreef op Instagram: "Woop woop ik kan niet geloven dat ik op de Genlux holiday editie sta hier in Amerika! Mijn hart is vol! Mijn eerste Amerikaanse cover!"