PSV-coach Peter Bosz heeft een sneer uitgedeeld aan oud-topvoetballer Wesley Sneijder. De huidig analist had in een eerder stadium kritiek op de 62-jarige toptrainer, toen hij in een flinke dip terechtkwam met PSV. Dat is Bosz niet vergeten. "Bestuurders zijn mensen en daar dus ook gevoelig voor...", vertelt Bosz.

PSV-trainer Peter Bosz mocht onlangs voor het derde jaar op rij de schaal omhoog houden. Tóch kende hij ook mindere tijden in Eindhoven. In De Rood Wit Podcast vertelt Bosz over de black-out van afgelopen jaar toen de club een voorsprong van negen punten weggaf, maar uiteindelijk geluk had met de inzinking van Ajax en daardoor alsnog kampioen werd.

"In de periode stonden er voor- en tegenstanders op", vertelt een van de gasten in de podcast tegen Bosz. "Die riepen: De club moet nu ingrijpen. Ik zat vanmorgen nog een stukje van Rondo te kijken, waarin Sneijder hardop zei: PSV moet iets doen, het zijn nog maar zeven wedstrijden. Mark van Bommel zei toen: Even rustig."

Bosz knikt instemmend als hem die kritiek wordt voorgelegd. "De kritiek die je gaat krijgen als je niet wint, kan je uittekenen. Dan is het voetbal naïef, dat soort dingen. Bestuurders zijn mensen en daar dus ook gevoelig voor. Voordat ik met een club tot een akkoord kom, zijn dat wel dingen die ik bespreek", legt de succescoach van PSV uit.

Sneer aan adres van Sneijder

Volgens Bosz heeft PSV meteen verteld dat ze in goede en slechte tijden achter hem zouden staan. "PSV heeft heel duidelijk aangegeven: We zijn bij jou gekomen vanwege jouw manier van voetballen. Dat is wat we bij PSV op de langere termijn neer willen zetten. Toen heb ik aangegeven dat ik ook gesteund wilde worden wanneer dat voetbal even geen resultaat opleverde. Maar goed, misschien is dat wel waarom Sneijder niet werkzaam is in het voetbal", luidt de sneer van Bosz.