Ooit waren ze het droomkoppel van Nederland, maar in 2019 barstte de bom. Oud-voetballer Wesley Sneijder ging uit elkaar met Yolanthe Cabau, die ervoor koos om samen met hun zoontje naar Los Angeles te verhuizen. Daar werd haar leven gefilmd voor een eigen realityserie.

Dat was de reden dat Yolanthe dinsdagavond bij de talkshow van Humberto Tan verscheen. "Ik ben niet meer wie ik zes jaar geleden was. Toen ik wegging uit Nederland had ik het écht heel zwaar. Er gebeurde van alles en het was gewoon niet fijn, ook niet voor mijn kindje om hier in rust te zijn", vertelt ze.

Er speelde destijds veel rondom het gezin, mede door de veelbesproken scheiding met oud-topvoetballer Sneijder. "Je hoort elke dag nieuwe verhalen en er gebeurt van alles, dat is niet lekker naar de supermarkt gaan of even naar het park. De hele dag thuiszitten is ook niet fijn, mijn zoontje was pas drie jaar, en ik dacht naar een plek waar ik me goed voel."

Los Angeles

Dat werd dus LA. "Ik dacht: ik ga gewoon. Ik heb neem een heel groot risico. Ik heb twee koffers gepakt, mijn zoontje en ben gewoon gegaan. Alles daar opnieuw opgebouwd. Ik dacht: misschien blijf ik een jaar, misschien twee - zonder plan", blikt Cabau terug, waarna een fragment uit de realityserie start.

"Ik had zeker niet verwacht dat ik mijn eentje mijn kind zou opvoeden in LA. Je spullen pakken, je kindje… naar de andere kant van de wereld verhuizen en dan erop vertrouwen dat je dan de goede keuze maakt. Maar dat heb ik wel gedaan, met een reden. In Nederland werden we gevolgd door allemaal paparazzi, ik voelde me niet fijn en ik vond het vooral voor Xess niet fijn. Ik dacht: hoe is dit voor hem", valt te horen op beelden van de soap.

"Eigenlijk was het ook een moment waar het heel heftig was. Mijn scheiding met Wes, met die kleine. Dus op dat moment was die keuze heel makkelijk gemaakt van dan ga ik wel met Xess daar naartoe."

'Heftige breuk'

Eenmaal terug in de studio vraagt Humberto Tan hoe heftig die breuk in de media werd opgepakt. "Alle verhalen die er rondom uitkwamen, elke dag weer nieuwe verhalen. Dingen die waren gebeurd in ons huwelijk waar ik natuurlijk geen weet van had", weet Yolanthe.

"Je moet je voorstellen: ik dacht dat het gewoon goed zat. Ik had een heel fijn huwelijk. Het was niet zo dat het jaren slecht ging, het gebeurde vrij vlot. En veel, en het stopte niet. Ik voelde me daarin niet veilig, het was ook niet goed voor Xess en ik heb toen die keuze gemaakt. Maar het bleef maar doorgaan… En dan kies je gewoon om je kindje de beste plek te geven en dat was op dat moment niet hier."

Liefde tussen Yolanthe en Sneijder

Inmiddels kunnen de twee weer samen door één deur. "Er is genoeg gebeurd binnen ons huwelijk en dat is niet iets waarover ik naar buiten treed, want zo ben ik gewoon niet. Dat vind ik ook niet netjes, ook niet naar mijn zoontje toe. Want het is ook het zoontje van Wes en die wil ik beschermen. We zijn goed samen, we zijn echt hele goede maatjes en houden veel van elkaar. Maar als geliefdes ging het niet meer."