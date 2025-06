Yolanthe Cabau (40) woont alleen met haar negenjarige zoon Xess Xava in Los Angeles. Een hele onderneming voor moeder en zoon. Zeker gezien de online haat die Yolanthes kind krijgt vanwege zijn lange haar.

In talkshow Humberto gaat het over de moedermaffia, ofwel: moeders die kritiek hebben, in dit geval op de haardracht van Xess Xava. "En best wel grof ook", erkent Cabau. "Dat die beter mag afsterven, of dat ik liever een meisje had gewild", somt ze op, tot grote verbazing van Humberton Tan. "Wat?!", stamelt hij. "Ja...", gaat ze verder. "Met ziektes, ik krijg hele heftige reacties daarop."

Tan wil weten of Cabau dan ook bewust een scène in haar realityserie Yolanthe heeft zitten dat haar zoontje bij de kapper zit en weigert zijn haar af te knippen. "Ik heb niks gedaan daarom, of om het publiek te overtuigen", antwoordt de in Los Angeles woonachtige onderneemster. "Want ik sta veel meer in mijn kracht dan ooit te voren. Juist omdat ik mijn fouten erken. Ik weet: ik ben ook niet perfect, en dat is ook oké."

Rauwe beelden

De kijker van de serie krijgt zo goed als ruwe beelden voorgeschoteld. "Heel authentiek, alles of niets. Zij mogen het daarna monteren en laat maar zien aan de wereld wat het is. We hebben niks in scène gezet, niks gescript. Dat is totaal niet waar", verzekert ze.

"We zijn begonnen - en dit was voor Netflix ook een van de snelste producties ooit, want we zeiden ja en de volgende dag gingen we filmen. Ik heb mijn agenda met ze gedeeld en alles wat je te zien krijgt is chronologisch verlopen, dus ook de kapper."

Realityserie

De serie van Yolanthe is vanaf vandaag, woensdag 18 juni, te streamen op Netflix. Het is een realityshow over het leven van de actrice, onderneemster en tv-presentatrice in de Verenigde Staten met haar zoontje Xess Xava. Ook Wesley Sneijder, de ex van Cabau, speelt een rol in de realityserie.