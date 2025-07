Yolanthe Cabau van Kasbergen spreekt op haar eigen sociale media openhartig over een periode in haar leven waarin zij 'het even heel zwaar had'. De relatie met haarzelf was niet goed en in die tijd hoopte zij dat iemand haar bij haar hand zou nemen.

'Ik had eigenlijk heel graag gewild dat iemand me bij mijn hand zou pakken en zou zeggen: ik neem je mee op een journey naar happiness', opent Yolanthe in een video op haar Instagram. Ofwel: een reis naar geluk. Zij wilde ook weten wat er allemaal voor nodig was om dat te bereiken.

'Welke voeding, welke beweging, wat moet ik lezen, wat moet ik kijken? Wat moet ik doen? Help mij. Ik had het gevoel dat ik dat nergens echt kon vinden.' Omdat niemand haar hielp, is zij zelf gaan onderzoeken wat haar nu echt helpt. 'Dat zit hem in: wat lees, waar kijk je naar, wat eet je? Hoe vaak sport je en welke sport, met wie ga je om?'

Genieten van de kleine dingen

Ze kwam erachter dat al die dingen effect hadden op haar gemoedstoestand, en ook hoe ze daarna weer als moeder zou zijn voor haar kind. Yolanthe vond uiteindelijk de oplossing én kan nu volop genieten van 'de kleine dingen in de dag'. 'En ik ben die dingen op gaan schrijven en ook echt gaan leven. Gaan testen voor mezelf en het werkte. Ik merkte van: hè, deze formule werkt eigenlijk heel goed.'

Serieus ongeluk

Yolanthe heeft later ook nog een serieus ongeluk gehad, waarbij zij van een paar viel en meerdere botten brak. In een andere Instagram-post gaat ze daar dieper op in. 'Ik moest herstellen van breuken in mijn nek, beide heupen en onderrug, en mijn longen waren gekneusd.'

'Mijn lichaam heeft harder gevochten dan ooit tevoren', gaat Yolanthe verder. 'Mentaal was het ook niet altijd makkelijk, maar ik ben zo dankbaar voor dit sterke lichaam en leer elke dag om er liever voor te zijn. Het is een reis van zelfacceptatie en liefde, waarin ik besef hoe sterk ik ben geworden.'