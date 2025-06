Yolanthe Cabau (ex-vrouw Wesley Sneijder) openhartig over zieke moeder: 'Dat was heel moeilijk'

Yolanthe Cabau heeft een zware tijd achter de rug. Tijdens de opnames van haar nieuwe Netflix-realityserie werd bij haar moeder Richard een tumor ontdekt. "Ze heeft het de afgelopen tijd heel zwaar gehad."

"Er zijn in mijn privéleven verdrietige dingen gebeurd", vertelt de ex-vrouw van Wesley Sneijder in een openhartig interview met Beau Monde. Er werd kanker ontdekt bij haar moeder. "Dat was heel moeilijk, want je weet van tevoren niet dat zoiets gaat gebeuren en dan komen de camera's ineens heel dichtbij."

Zieke moeder

Het zorgde voor een zware tijd bij de 40-jarige tv-persoonlijkheid. Deze tijd is nog altijd niet voorbij, al gaat het wel een stuk beter met haar moeder. "Ze gebruikt medicijnen en is aan het herstellen", vertelt ze verder. "Ze is een positief persoon en het gaat stapje voor stapje beter."

Het is een tijd van lessen. 'Alles kan in een keer over zijn', is het belangrijkste wat ze afgelopen periode heeft geleerd. Er is 'geen garantie op het leven'. "Ik ben altijd dankbaar geweest voor elke dag, maar ik besef des te meer dat het zomaar voorbij kan zijn. Daarom vier ik elke dag dat ik er ben, dat de mensen om me heen er zijn. En verder probeer ik me niet gek te laten maken door de rest van de wereld."

Paardrijongeluk

De realityserie van Yolanthe is vanaf 18 juni te zien op Netflix. De eerste beelden waren online al te zien. Op de beelden in de trailer zijn meerdere momenten te zien uit het leven van de veertigjarige actrice en presentatrice. Daar hoorde ook een ingrijpend paardrijongeluk bij. Ze benadrukt daarbij dat er niets gescript is in de realityshow.

"Gisteren heb ik de trailer van mijn aankomende realityserie op Netflix gedeeld. De reacties waren ongelooflijk", schrijft Cabau met een hartje in haar Instagram Story. "Heel erg bedankt voor alle liefde en steun."