Zeer triest nieuws over oude bekende David Beckham: 'Deel het met het grootste verdriet'

Een verdrietig bericht heeft voor een schok gezorgd in Engeland. Daar werd bekend dat Craig Ainsworth is overleden. Hij genoot relatieve populariteit in het Verenigd Koninkrijk, onder meer door een belangrijke rol die hij een aantal jaar had in het leven van David Beckham.

Ainsworth verdween een tijdje geleden spoorloos in Spanje. De zorgen waren meteen groot, zeker nadat duidelijk werd dat hij een afscheidsbericht op zijn Facebook-pagina had geplaatst. Daarin hoopte hij dat bekenden van hem 'niet boos of verdrietig' zouden zijn. "Voor de meesten van jullie zal dit als een schok komen, maar ik heb de afgelopen vier jaar enorm veel pijn geleden sinds de lockdown alles wat ik had opgebouwd vernietigde en ik een aantal geweldige mensen verloor die ik met trots vrienden en collega's noemde."

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Uiteindelijk deelde de moeder van Ainsworth, die eerder opriep aan mensen in Spanje om naar hem uit te kijken, het trieste bericht dat zijn zoon was gevonden. "Met het grootste verdriet deel ik dat de wereld Craig heeft verloren. Hij heeft in Afghanistan gediend en had PTSS (posttraumatische stressstoornis)." Ainsworth werd volgens meerdere Britse media veertig jaar oud.

Connectie met David Beckham

Het nieuws wordt in Engeland groots opgepakt. Deels vanwege zijn militaire operatie in Afghanistan, deels omdat Ainsworth een connectie met David Beckham heeft. De Britse superster werd jarenlang beveiligd door de voormalig marinier. Dat gebeurde tussen 2013 en 2015. Beckham vertoefde met zijn partner Victoria Beckham in die periode veelvuldig in hun peperdure woning in de Britse hoofdstad. De woning ligt in een van de meest luxe gedeeltes van de stad: Holland Park.

Ainsworth was ook de persoonlijke beveiliger van andere grootheden als acteurs Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp en Jennifer Lawrence.

De wereldberoemde Beckham beëdigde in 2013 zijn voetballoopbaan. Daarna maakte de voormalig middenvelder, die tijdens zijn carrière al bezig was met lucratieve deals, vooral naam als clubeigenaar. Hij is inmiddels eigenaar van Inter Miami en wist in 2023 de Argentijnse superster Lionel Messi naar zijn club te lokken.