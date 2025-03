Zenuwachtige Lieke Klaver geeft inkijkje in nieuw project: 'Niet ik die hier een paniekaanval van krijgt'

Lieke Klaver kent sportief een geweldig jaar, maar er gebeurt ook het nodige buiten de atletiekbaan. De topatlete is bezig aan een bijzondere en drukke fase in haar leven. Haar huis ondergaat een metamorfose en dat gebeurt niet zonder spanning bij de Europees kampioene.

Klaver maakte na de Spelen bekend te gaan verhuizen met haar vriend Terrence Agard. In de zomer namen ze afscheid van hun oude stekkie, maar in de nieuwe woning moet er nog een hoop gebeuren. Dat gebeurt tussen allerlei belangrijke sportieve momenten door, zo ook deze week. Klaver deelt er op haar eigen Instagram gretig beelden van.

Zenuwachtige Klaver kijkt toe

De vloer wordt namelijk flink onder handen genomen door een bedrijf, onder toezicht van Klaver. Ze houdt in de smiezen of de vakmensen hun werk goed doen en de topatlete lijkt het behoorlijk spannend te vinden. "Niet ik die een paniekaanval krijgt van het kijken hier naar", schrijft ze terwijl ze beelden laat zien van de nog lang niet volmaakte ondergrond.

Er wordt hard gewerkt in het huis van Lieke Klaver © Instagram

Sportieve successen

Sportief gaat het Klaver voor de wind. Uiteraard won ze afgelopen zomer goud tijdens de Olympische Spelen op de gemengde estafette met onder meer Femke Bol, maar er was individueel ook groot succes. Op de EK indoor in eigen land pakte ze eerder deze maand eindelijk haar gedroomde individuele gouden medaille. Op de 400 meter was ze de sterkste. Ook bij de 4x400 was ze met haar vrouwelijke collega's Bol, Nina Franke en Cathelijn Peeters oppermachtig.

Relatie met collega

Klaver heeft dus al jarenlang een relatie met collega Agard. Zij leerde hem kennen toen ze pas achttien jaar oud was. Inmiddels zijn ze al acht jaar gelukkig samen, De twee vertelden ooit openhartig over hun eerste date. Klaver vond het destijds best spannend om met een wat oudere man - Agard was op dat moment 26 - op pad te gaan. "Ik zag een film die we wel leuk leek en toen zei jij inderdaad meteen: 'Oké, dan gaan we daar naartoe.' Zo is het begonnen."