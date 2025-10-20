Erben Wennemars rende afgelopen weekend een marathon in een razendsnelle tijd. Een enorm knappe prestatie van de voormalig topschaatser, die over twee weken vijftig jaar wordt. Ook zijn zoon Niels is er enorm van onder de indruk.

'Ik snap er niks meer van', is Niels lovend op Instagram. 'De avond ervoor zat hij om 00.00 nog op de bank met een zak chips... Plezier is de denk ik de sleutel. Of toch die hyroxtrainingen?' Vader en zoon doen regelmatig mee aan hyroxwedstrijden.

Niels deelt in een video het avontuur dat hij meemaakte bij de marathon van Amsterdam. Hij rende van punt naar punt om zijn vader te voorzien van water en gelletjes. Oud-topschaatser Sven Kramer hielp daar een handje bij. Niels vertelt ook dat Erben pas twee dagen van te voren had besloten om mee te doen aan de marathon, 'omdat hij niks te doen had op zondag'.

'Helemaal knettergek'

Erben voorspelde vooraf dat hij er drie uur en vijf minuten over zou doen. Na een beetje aandringen van zijn zoon werd het 'onder de drie uur'. Dat lukte ruimschoots: de voormalig olympiër (tweemaal brons op de Winterspelen van 2006) rende een persoonlijk record. Wennemars zette een tijd neer van 2:47;37. 'Hij is helemaal knettergek', reageerde zoon Niels.

In de comments was een aandoenlijke reactie te vinden. 'Geweldig! Je mag trots zijn op je vader! Zelf ook mega trots op mijn eigen vader, die gisteren binnen de 2:10 finishte op de halve marathon als 72-jarige.'

Reactie van Erben Wennemars

"Als je het dan zo doet, dan is dat wel echt een feestje", genoot Wennemars senior nog even na bij Sportnieuws.nl. "De marathon is normaal gesproken een verschrikkelijke afstand, eentje die altijd pijn doet en waar ik altijd kapot op ga. Maar als het dan een keer lukt, dan is dat een geweldig gevoel."