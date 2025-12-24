Jessey Sneijder, de zoon van oud-topvoetballer Wesley, heeft een bewogen jaar achter de rug. Met de feestdagen voor de boeg blikt hij terug op de hoogte- en dieptepunten van 2025.

"Dit jaar ging om meer dan alleen voetbal", begint de 19-jarige Sneijder zijn bericht op Instagram. Hij kende groot verdriet. "Ik ben mijn opa verloren." De vader van voormalig Oranje-international Wesley Sneijder overleed begin dit jaar aan de gevolgen van kanker. Eerder verloor hij ook al zijn moeder aan de ziekte.

"Mijn moeder moest een hersenoperatie ondergaan", vervolgt hij. De 41-jarige Sneijder was van 2005 tot 2009 getrouwd met zijn Ramona Streekstra. Met haar kreeg hij zijn eerste zoon, Jessey. Later kreeg de oud-Ajacied nog een zoon met zijn tweede vrouw Yolanthe Cabau: Xess Xava.

Debuut

Maar er was ook goed nieuws voor Jessey. Hij trad bij Jong FC Utrecht namelijk in de voetsporen van zijn vader als voetballer. "Ik heb mijn eerste profcontract getekend en mijn debuut gemaakt in het profvoetbal." Dat deed hij op 12 december tegen Jong AZ.

Zijn vader was daar niet bij aanwezig. Toch volgt hij de carrière van zijn zoon op de voet. "Ik denk dat hij al wel een appje heeft gestuurd, dus ik ga zo wel even kijken op mijn telefoon", zei Jessey na afloop van de wedstrijd. "Dat is supermooi, maar het is mijn eigen carrière. Ik kan heel veel van hem leren, maar ga ook uit van eigen kwaliteiten. Natuurlijk helpt hij mij."

'Hoogte- en dieptepunten'

"Onderweg heb ik mooie momenten meegemaakt, maar ook zware", schrijft Jessey. "Hoogte- en dieptepunten zijn onderdeel van de reis. Hoof omhoog, blijf werken en blijf geloven. Op naar volgend jaar", aldus de middenvelder.

Hij sluit zijn bericht af met een kerstgroet aan zijn volgers. "Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar."