Het gaat rap met de zonen van de spelers van het Nederlands elftal die de finale van het WK van 2010 speelden. Vrijdagavond volgde een nieuwe debutant: Jessey Sneijder, de 19-jarige zoon van recordinternational Wesley. Die reageerde op de eerste minuten van zijn kind.

Vrijdagavond kwam Sneijder junior in de 79e minuut binnen de lijnen namens Jong FC Utrecht. Hij verving Rafik El Arguioui, die goed was voor twee assists. De beloften uit Utrecht wonnen met 4-1 op bezoek bij Jong AZ.

"Supermooi. Ik ben heel blij en ik denk dat mijn vader, mijn moeder en mijn hele familie dat ook zijn", zei de speler voor de camera van ESPN. Daar omschreef hij ook wat voor type voetballer hij is: "Ik ben een tien, acht, die veel passes geeft. Goed tussen de linies, met een goed schot en een goede vrije trap."

Hartjes van zijn vader

Vader Wesley was niet aanwezig in Wijdewormer. "Ik denk dat hij al wel een appje heeft gestuurd, dus ik ga zo wel even kijken op mijn telefoon", vertelde Jessey na zijn debuut. "Dat is supermooi, maar het is mijn eigen carrière. Ik kan heel veel van hem leren, maar ga ook uit van eigen kwaliteiten. Natuurlijk helpt hij mij."

Sneijder senior liet zich via Instagram uit over de speciale avond voor zoon Jessey. In zijn verhaal deelde hij een foto van het moment dat hij inviel. 'Trots op jou', stond daar met drie hartjes bij.

Voetballende zoons van Oranje-legendes

Jessey Sneijder is de derde zoon van die in korte tijd debuteert. Dámian van der Vaart (zoon van Rafael) ging hem voor bij Jong Ajax. Onlangs maakte ook Shaqueel van Persie zijn eerste minuten voor Feyenoord, waar vader Robin de trainer is.

De zoons van Joris Mathijsen (Jens) en Mark van Bommel debuteerden al eerder in het betaald voetbal. Ruben van Bommel is de bekendste van het stel. De buitenspeler van PSV revalideert momenteel van een zware knieblessure. En dan komen de zoons van Klaas-Jan Huntelaar, Dirk Kuijt en Arjen Robben er nog aan.

