Oud-voetballer David Beckham gaat door een moeilijke periode met zijn gezin. De familie ligt al langere tijd publiekelijk overhoop met zoon Brooklyn. Dat gaat ook zijn broer Cruz aan het hart. Hij werd emotioneel tijdens de uitvoering van een liedje over de breuk met zijn oudere broer.

Cruz is muzikant en gaf met zijn band The Breakers een optreden in Londen. Zijn ouders, David en 'Spice Girl' Victoria, en broer Romeo zaten ook in het publiek. Hij werd emotioneel tijdens de nieuwe single van de groep: Loneliest Boy.

Dat zit volgens het Britse Daily Mail vol verwijzingen naar de ruzie met Brooklyn. Terwijl de band het nummer speelde, was Cruz in tranen. Een van de andere bandleden sloeg een arm om zijn schouders.

'Het breekt haar hart'

Het refrein van het nummer lijkt duidelijk te verwijzen naar Brooklyn. 'Loneliest boy, mama don't talk too much, its breaking her heart', wordt er gezongen. Moeder Victoria zou een cruciale rol spelen in de breuk met de 27-jarige Brooklyn. Het zou allemaal zijn begonnen met de bruiloft van Brooklyn met Nicola Peltz.

Zo neemt Brooklyn het zijn moeder Victoria kwalijk dat zij de eerste dans op het huwelijk kaapte. Zij wilde als eerst met haar zoon dansen terwijl het traditie op een bruiloft is dat de eerste dans altijd wordt gedaan door het bruidspaar. Inmiddels zou de oudste zoon zich door de perikelen gedistantieerd hebben van de familie.

Andere teksten uit het lied lijken ook te verwijzen naar de familievete, zoals: 'Loneliest boy, I hope that you’re listening, Don’t push all your friends away, when we’re tryna show you love.'

Trotse vader David Beckham

Ondanks de spanningen in het gezin heeft David Beckham wel genoten van het optreden van zijn zoon. De oud-voetballer is apetrots en liet dat ook blijken via Instagram. Beckham deelde een story over het concert met daarbij de tekst. "Dat is mijn jongen. Ik ben trots op je Cruzie", als compliment naar zijn jongste zoon. Van zijn oudste zoon Brooklyn is al een tijdje niets meer te zien op de social media van de oud-speler van onder andere Manchester United, Real Madrid en Paris-Saint Germain.