De familie Beckham is de afgelopen jaren niet de meest stabiele familie. De oud-voetballer heeft te kampen met wat spanningen binnen zijn gezin, maar dat weerhoudt hem niet om zijn zoon een mooi compliment te geven.

David en Victoria Beckham liggen al langere tijd publiekelijk overhoop met hun zoon Brooklyn. De oudste zoon van de bekende voetbalfamilie trouwde op 9 april 2022 met de Amerikaanse actrice Nicola Peltz. Op die dag begonnen de spanningen in de familie Beckham. Zo neemt Brooklyn het zijn moeder Victoria kwalijk dat zij de eerste dans op het huwelijk kaapte. Zij wilde als eerst met haar zoon dansen terwijl het traditie op een bruiloft is dat de eerste dans altijd wordt gedaan door het bruidspaar.

Dat is echter niet de enige reden dat de familie Beckham niet meer zo harmonieus is als eerst. Brooklyn neemt het zijn ouders ook kwalijk dat ze zijn vrouw soms in een slecht daglicht zetten bij de media om daarmee de familienaam intact te houden. Inmiddels zou de oudste zoon zich door de perikelen gedistantieerd hebben van de familie. Zo zou hij vbijvorbeeld de vijftigste verjaardag van zijn vader hebben gemist.

Cruz Beckham

Ondanks de aanhoudende spanningen tussen Victoria en David en hun zoon Brooklyn, wil de oud-voetballer de band met zijn andere zoon Cruz wel sterk houden. De jongere zoon van het bekende glamourkoppel is een bekende singer-songwriter in Groot-Britannië. Cruz trapt binnenkort zijn uitverkochte tour door Londen af en vertelde voor aanvang tegenover Rolling Stones UK wat het doel is van die tour. "Ik wil leren en zo de beste muzikant worden die ik kan zijn", vertelt de zoon van Victoria en David.

De oud-voetballer is apetrots op zijn zoon en laat dat ook blijken via Instagram. Beckham deelt de story van Rolling Stones UK met daarbij de tekst. "Dat is mijn jongen. Ik ben trots op je Cruzie", als compliment naar zijn jongste zoon. Van zijn oudste zoon Brooklyn is al een tijdje niets meer te zien op de social media van de oud-speler van onder andere Manchester United, Real Madrid en Paris-Saint Germain.