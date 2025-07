Xess Xava, het 9-jarige zoontje van oud-profvoetballer Wesley Sneijder en actrice Yolanthe Cabau, heeft zijn volgers op Instagram erg enthousiast gemaakt met de vondst van een aantal zeldzame zeedieren. "Dieren waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord", aldus de jonge Sneijder-Cabau.

De jonge Sneijder-Cabau ging afgelopen week viraal op Instagram met een metamorfose. De 9-jarige, die tot dan toe altijd lang haar had, besloot dat het tijd was voor iets nieuws en nam plaats in de kappersstoel om zijn lange lokken te laten inruilen voor een korte coupe. De gebeurtenis werd vastgelegd op video en werd door Cabau, die het Instagram-account van haar zoon beheert, geplaatst op zijn account.

Account geblokkeerd

De video ging viraal en zorgde voor zoveel verkeer op het betreffende Instagram-account dat Meta (de makers van het sociale medium) dacht dat er iets niet klopte en het account blokkeerde. Inmiddels staat het account weer online en heeft de populaire zoon van Sneijder en Cabau weer een aantal nieuwe video's geplaatst.

Niet bang

"Dit zijn vijf zeedieren waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord", deelt de 9-jarige Sneijder-Cabau terwijl hij in de zee op zoek gaat naar de zeldzame beestjes. "Dit is een slangster", vertelt hij lachend terwijl het ster-vormige beestje op zijn gezicht zit. Hij is duidelijk niet bang voor de dieren en toont na de slangster een zeekomkommer. "Dit is een hele coole", zegt hij, terwijl hij het beestje weer terug in het water stopt.

'Wat leuk dat je ons dit laat zien!'

Niet veel later vindt hij een volgende zeekomkommer. Eentje van een groter formaat dan de vorige. Hij pakt het diertje uit het water, terwijl hij aan zijn volgers laat zien dat het beestje van grootte kan veranderen. "Hij is nu een beetje gekrompen omdat hij een beetje bang is", legt hij uit.

Zijn volgers zijn laaiend enthousiast over de manier waarop de 9-jarige de diertjes oppakt en uitlegt wat voor dieren het zijn. "Wat leuk dat je ons dit laat zien! Ik ben benieuwd welke dieren je nog meer zult vinden", reageert een volger enthousiast. "Kleine Freek Vonk", reageert Rodney Sneijder, de broer van Wesley Sneijder lachend. De reactie krijgt bijna 200 likes.