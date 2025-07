Xess Xava, de 9 jaar oude zoon van oud-topvoetballer Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau, heeft een ingrijpend besluit genomen. Na veel kritiek neemt hij afscheid van zijn kenmerkende lange lokken. "Tijd voor verandering."

Op zijn eigen Instagramaccount neemt Xess zijn 61,3 duizend volgers mee op zijn bezoek aan de kapper. "Hey allemaal, het is tijd. Ik krijg een nieuw kapsel", begint hij de video. Zijn moeder filmt hem terwijl hij gespannen naar de salon loopt.

Zijn haar wordt eerst gewassen en dan neemt hij plaats in de kappersstoel. Daar overweegt hij zijn keuze nog eens. "Als ik het niet mooi vind, groeit het na drie maanden wel weer terug. Dat is niet zo erg."

Voordelen

Toch zijn er ook voordelen aan een korte coupe. Hij hoeft zijn haar bijvoorbeeld niet meer te borstelen. Een vriend van Xess is er ook bij en denkt dat de zoon van recordinternational Sneijder misschien zelfs wel harder kan rennen als zijn lange haar is afgeknipt. "Geloof je dat, Xess", vraagt Yolanthe aan hem. "Nee", is zijn antwoordt.

Vervolgens vertelt de 9-jarige dat hij sinds zijn derde zijn haar niet meer geknipt heeft. De kapster complimenteert hem nog om zijn prachtige lokken. "Dankje, maar zometeen is alles weg", reageert die. Dan gaat de schaar er ook echt in. Het eindresultaat is een groot verschil, maar Xess is er wel blij mee.

In het bijschrift bij de video laat hij nog eens merken hoe gehecht hij was aan zijn lange haar. "Maar vandaag heb ik besloten dat het tijd is voor verandering."

i Xess Xava voor en na zijn bezoek aan de kapper. Instagram

Kritiek

De haardracht van het zoontje van Sneijder en zijn ex-vrouw Cabau was al vaak onderwerp van gesprek. Yolanthe sprak zich eerder uit over de kritiek die ze kregen door het opvallende kapsel. "Comments zoals dat ik liever een meisje had gehad of dat ik het fashionable vind. Er wordt met ziektes gescholden of gezegd dat mijn kind moet sterven. Dat vind ik zó shocking!", geeft ze toe. Maar reageren doet ze nooit, want dat is 'zonde van haar energie'.

Zelf kreeg Xess daar niet zoveel van mee. "Dat levert soms gekke situaties op. Toen hij in Utrecht met zijn broer aan het voetballen was, zei iemand: 'Trek je maar niets aan van wat ze zeggen, Xess. Je haar is mooi!' Dan denkt hij: oh, blijkbaar vinden mensen er iets van."