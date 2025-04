FC Barcelona profiteert door gemiste kansen niet optimaal van Real Madrid-misstap

FC Barcelona heeft niet optimaal geprofiteerd van de nederlaag van Real Madrid tegen Valencia (1-2). De koploper speelde voor eigen publiek gelijk tegen Real Betis uit Sevilla (1-1). Frenkie de Jong begon in de basis.

De wedstrijd begon in een hoog tempo met kansen aan beide kanten. De eerste kans was voor Pedri in de 6e minuut met een gevaarlijk afstandsschot, maar Betis-doelman Adrián was attent en pareerde de bal tot corner. In de daaropvolgende aanval was het echter wel raak voor Barcelona. Giovani Lo Celso verloor de bal, waarna Ferran Torres Gavi perfect bediende en de jonge middenvelder de 1-0 binnenschoot. Opvallend was dat Gavi, die in zijn jeugd bij Real Betis speelde, ingetogen juichte.

Real Betis probeerde direct te reageren en in de 14e minuut waagde Borja Iglesias een poging van afstand, die niet ver naast ging. Drie minuten later was de stand weer gelijk. Na een corner van Lo Celso kopte Nathan de bal over Ronald Araújo in de verre hoek: 1-1. In de 29e minuut miste Ferran Torres van dichtbij een grote kans op 2-1, na goed voorbereidend werk van Alejandro Balde. Tien minuten later blunderde Adrián, waardoor Yamal een goede kans kreeg, maar de 16-jarige aanvaller schoot recht op de 38-jarige doelman.

Na een relatief rustige beginfase van de tweede helft miste Barcelona in de 55e minuut opnieuw een grote kans. Enkele minuten later werd De Jong naar de kant gehaald. De ploeg van Xavi Hernández had meer verdiend, want ze domineerden de wedstrijd en misten veel kansen tegen een uitstekend keepende Adrián. Barcelona vergroot wel de voorsprong op Real, maar slechts met vier punten.

Goede vorm

Beide teams bevestigden hun goede vorm. De "Blaugranas" hadden een indrukwekkende reeks van negen competitiezeges op rij en bereikten doordeweeks ook nog de bekerfinale na een 1-0 overwinning op Atlético Madrid. Real Betis was echter ook in bloedvorm, met zes opeenvolgende overwinningen in La Liga, waaronder tegen aartsrivaal Sevilla en Real Madrid. De "Verdiblancos" staan zesde, op zes punten van nummer vier Athletic Bilbao.

Barcelona had de laatste tijd een sterke reeks tegen Real Betis, met maar liefst zeven overwinningen in de laatste acht ontmoetingen in alle competities. Real Betis was op jacht naar de eerste competitiezege sinds december 2021 tegen de Catalanen. Eerder dit seizoen speelden de ploegen met 2-2 gelijk, maar in de laatste bekerontmoeting veegde Barcelona de vloer aan met Betis (5-1).

Opstelling

Xavi kon opnieuw geen beroep doen op de geblesseerden Dani Olmo, Marc Casadó, Marc-André ter Stegen en Marc Bernal. Op de wedstrijddag werd ook bekend dat Iñigo Martínez niet beschikbaar was vanwege een klein probleem.

Xavi wijzigde zijn opstelling op drie plaatsen ten opzichte van de bekerzege op Atlético Madrid. Robert Lewandowski keerde terug in de basis, ten koste van Raphinha, die op de bank begon, net als Fermín López. Ferran Torres startte opnieuw, net als Gavi, die samen met Lamine Yamal de Poolse goalgetter moest ondersteunen. Frenkie de Jong en Pedri vormden het middenveld. Ronald Araújo keerde terug in de basis voor Iñigo Martínez en vormde het hart van de defensie met Pau Cubarsí.

