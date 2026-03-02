Hoewel de partner van voetbalster Cristiano Ronaldo tot de meest gevolgde vrouwen ter wereld behoort, bewaakt ze haar privacy streng, vooral als het om haar familie gaat. Terwijl de media in het verleden over haar overleden vader schreven, heeft Georgina Rodriguez (32) nooit publiekelijk over haar moeder gesproken. Nu is de reden voor deze opmerkelijke beslissing bekend.

In 2019 keerde Rodriguez terug naar Argentinië om bij haar stervende vader te zijn. Twee jaar eerder had hij een beroerte gehad, waarna zijn gezondheid snel achteruitging. Hoewel de verloofde van Cristiano Ronaldo geen ideale relatie met hem had, ondersteunde ze hem financieel.

Details over moeder ineens bekend

Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon overleed op 70-jarige leeftijd. De Britse krant The Sun meldde eerder al zijn problemen met de wet. Vanwege cocaïne- en marihuanahandel zat hij tien jaar achter de tralies. Over de moeder van Georgina Rodriguez is daarentegen maar weinig bekend. Britse journalisten ontdekten echter dat haar naam Ana Maria Hernandez is, ze uit Spanje komt, volgens de laatste berichten in Italië woont en haar dochters altijd zou hebben gesteund in hun dromen.

'Wij moeten die beslissing respecteren'

Nu heeft Ivana Rodriguez (de 33-jarige zus van Georgina) in een interview met het tijdschrift Lecturas onthuld waarom zij en haar zus nooit over hun moeder praten en geen foto's van haar publiceren. "Ik heb er niets over te zeggen, want ze is geen publiek persoon. Om haar anonimiteit te bewaren, moeten we haar niet onthullen. Ze heeft deze beslissing genomen en wij moeten die respecteren. Ze heeft haar hele leven in anonimiteit geleefd, dus waarom zou ze die nu verliezen?"

'Belangrijk om die relaties te onderhouden'

Ivana wordt nu zelf ook bekend als deelnemer aan de Spaanse Top Chef, voor haar zit een leven in de anonimiteit er ook niet meer in dus. "We proberen hetzelfde te blijven, maar het leven verandert natuurlijk. Ik probeer dezelfde vrienden te behouden en contact te houden met de mensen van vroeger. Ook al zien we elkaar door werk en andere dingen minder vaak, ik vind het belangrijk om die relaties te onderhouden."

'We woonden in een prachtige omgeving'

Ivana heeft mooie herinneringen aan haar jeugd met haar één jaar jongere zusje Georgina en hun ouders. "Ik ben opgegroeid met mijn zus Georgina, en we schelen niet veel in leeftijd. We woonden in een prachtige natuurlijke omgeving, in de bergen, altijd in contact met de natuur. We gingen op excursies, wandelen, dieren bekijken en we gingen ook skiën."