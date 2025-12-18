Topvoetballer Cristiano Ronaldo en zijn geliefde Georgina Rodriguez zullen in 2026 in het huwelijksbootje stappen. Ze zijn al jaren samen en nog steeds dolgelukkig. In een openhartig interview vertelt de Spaanse over het gezinsleven.

Het stel is al meer dan tien jaar samen en heeft vijf kinderen in totaal. Rodriguez is de biologische moeder van twee van hen. Het model doet in de Spaanse ELLE een boekje open over het leven in Saoedi-Arabië.

Groot gezin

Ze is dolgelukkig met haar grote gezin. "Het is een droom die ik al van kinds af aan koesterde. Ik kom uit een heel klein gezin, bestaande uit mijn moeder, mijn zus en ik. Dus ik wist altijd al dat ik in de toekomst een heel groot gezin wilde."

"Godzijdank geniet ik er nu van." Ze sluit verdere uitbreiding dan ook niet uit. "Ik ben nog jong en wat er komt, zal God beslissen."

Rolverdeling

Ze zorgen samen voor de opvoeding, maar hebben allebei een andere rol. De Portugese aanvaller is wat strenger thuis. "Ik ben juist heel geduldig en probeer ze alles uit te leggen. Ik heb altijd het woord 'voorzichtig!' op het puntje van mijn tong. Het moederschap geeft ons de gave om gevaren van tevoren te zien."

Ze is zich er ook van bewust dat ze hun kinderen een leven in luxe kunnen bieden dankzij hun financiële situatie. Toch vindt Rodriguez het belangrijk om hun kinderen verantwoordelijkheid bij te brengen. "We brengen hen onze waarden bij. Ze zijn getuige van al ons harde werk en weten dat niets vanzelf komt."

"Daarom herinneren we hen aan het belang van vechtlust en, bovenal, goede mensen zijn", legt ze uit. "Ze zijn beleefd, verantwoordelijk en werken hard op school. Bovendien volgen ze hun dromen."

Intieme bruiloft

Na ruim tien jaar wordt de liefde eindelijk bezegeld met een huwelijk. De vonk sloeg meteen over tussen Ronaldo en Rodriguez. "Ik voelde iets dat veel verder ging dan het fysieke. Het was alsof onze zielen elkaar al kenden", vertelt de 31-jarige over hun eerste ontmoeting. "Iets in mij herkende iets in hem en ik wist dat deze affiniteit uniek was."

Ze is dan ook dolgelukkig dat ze binnenkort zijn vrouw zal zijn. "We hadden het er vaak over. Maar toen hij me ten huwelijk vroeg, was dat het laatste waar ik aan dacht", zegt Rodriguez. Ze werd gevraags met een enorme diamanten ring.

In tegenstelling tot die extravagante ring wil ze de ceremonie juist intiem houden. "Het wordt een kleine bruiloft, zonder twijfel."