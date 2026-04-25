Victoria Verstappen is al jarenlang gelukkig met haar vriend Tom Heuts. De jongere zus van Formule 1-coureur Max Verstappen vierde vrijdag een bijzondere mijlpaal met hem. Ze deelt beelden van het moment op Instagram.

Verstappen en Heuts zijn al bijna acht jaar samen en hebben inmiddels drie kinderen: zoons Luka (5) en Lio (4) en dochter Hailey (1). Precies een jaar geleden ging Heuts voor zijn geliefde op één knie. In het romatische Parijs vroeg hij de 26-jarige Verstappen ten huwelijk.

'Ik kan niet wachten om te trouwen'

"De makkelijkste ja ooit", zei zij destijds over het aanzoek. Inmiddels zijn de twee dus een jaar verder, maar de bruiloft laat nog op zich wachten. Toch besloten ze de verloving alvast te vieren. Gehuld in een witte jurk en met de verlovingsring om haar vinger poseert Verstappen met Heuts bij een kerk. "Fijne eenjarige verloving", schrijft ze erbij. "Ik kan niet wachten om te trouwen."

Max Verstappen en Kelly Piquet

De bruiloft zal mogelijk in de Formule 1-zomerstop worden gehouden zodat haar broer met zijn gezin ook van de partij kan zijn. De Red Bull-coureur is nog niet getrouwd of verloofd met zijn vriendin Kelly Piquet. Ze werden vorig jaar wel voor het eerst ouders samen van dochter Lily. Het Braziliaanse model heeft ook al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope (6).

Momenteel is er ook een pauze in de koningsklasse van de autosport. Dat heeft te maken met de afgelaste races in Saoedi-Arabië en Bahrein vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Viervoudig wereldkampioen Verstappen gebruikte zijn vrije tijd om deel te nemen aan de kwalificatie voor de 24 uur van de Nürburgring, maar bracht ook tijd door met zijn gezin. Samen met dochter Lily en Piquet keek hij naar de Grand Prix de Monaco Historique in zijn woonplaats.