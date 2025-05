Zusjes Jutta Leerdam verwelkomen 'nieuwe baby' en zetten oude liefde direct te koop

Merel en Beaudine Leerdam, de zusjes van topschaatsster Jutta, hebben een nieuwe huisgenoot. Trots delen ze schattige beelden van hun nieuwe pluizige vriend. 'Nieuwe baby in de familie'.

De populaire topschaatser Leerdam is volop bezig aan de voorbereidingen van het olympische jaar. Haar zussen zijn geen topsporters en kunnen het dus rustiger aan doen. Merel en Beaudine lieten op hun Instagram Stories een nieuwe vriend zien: ze hebben een kitten genomen.

Nieuwe baby

'Nieuwe baby in de familie', schrijft de 18-jarige Beaudine bij een foto met de nieuwe kitten, wiens naam nog niet bekend is. Het nieuwe huisdier krijgt direct familiebezoek.

Slecht nieuws voor de poes die Beaudine en Merel al hadden. De kat met de naam Ochi, die bijna precies een jaar ter wereld kwam en een eigen Instagrampagina heeft - wordt namelijk te koop gezet. Althans, dat grapje haalden de zusjes uit. De kat poseert voor een A4'tje met de tekst 'te koop'. 'Het is maar een grapje, we houden nog steeds van hem', schrijft Merel er gelukkig bij.

De oude kat van Merel Leerdam wordt 'te koop' gezet.

Broer

Merel en Beaudine zijn behoorlijk actief op sociale media. Met name Beaudine, het jongere zusjes van Jutta, gaat langzaam haar zus achterna als influencer. Ze heeft bijna 50 duizend volgers op Instagram. Leerdam heeft ook nog een broer, die een stuk minder in the picture staat. Het gaat om Kjeld Leerdam.

Spanje

Na een lange vakantie bij haar verloofde Jake Paul op Puerto Rico, moet Leerdam weer aan de bak. In december staat het belangrijkste toernooi van het jaar op het programma: het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf.

Inmiddels is ze afgereisd naar Spanje om in Calpe te trainen. Hoewel ze niet tot een commercieel team behoort, is ze daar niet alleen. Voor het trainingskamp is ze aangesloten bij Team Novus. Daar trainde ze vorig jaar ook al veelvuldig mee. Ook andere schaatsers als Dione Voskamp en Serge Yoro zijn aanwezig in de regio Valencia.