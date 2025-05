Topschaatsster Jutta Leerdam denkt tijdens zonnige training aan motiverende uitspraak Jake Paul

Jutta Leerdam staat voor het belangrijkste schaatsjaar uit haar leven. De Nederlandse wil volgend jaar eindelijk een gouden medaille op de Olympische Spelen in Milaan winnen. En dat betekent dus keihard trainen. Maar als we Leerdam moeten geloven, ontbreekt het aan motivatie nooit bij haar.

De 26-jarige Leerdam is begonnen aan haar voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen. Dat doet ze niet alleen op het ijs, maar ook op de wielrenfiets. Dat blijkt althans in haar nieuwste TikTok. Daar valt nog iets anders op: de quote die ze gebruikt terwijl ze beelden van zichzelf maakt.

Jake Paul onder de indruk

"Ik ben nog nooit met een meisje geweest dat me inspireert om harder te werken", schrijft ze. Dat lijkt een hint naar haar relatie met Jake Paul. Leerdam en de Amerikaan zijn een paar maand verloofd. Paul gaf in onder meer de realityshow Paul American al veelvuldig aan dat hij onder de indruk is van het harde werken van Leerdam. Als topsporter train je natuurlijk wat af.

Niet geheel toevallig noemt Leerdam in het bijschrijft zichzelf 'mevrouw stopt nooit met praten en werkt zich te pleuris'. Ze zal in ieder geval dat laatste nodig hebben in het nieuwe schaatsjaar, wat wel eens het laatste échte topsportavontuur van de Nederlandse kan worden.

Leerdam gaf onlangs immers aan dat ze bezig is aan haar laatste olympische cyclus. De specialiste op de 1000 meter liet weten dat ze in ieder geval niet doorgaat tot de Spelen van 2030 in de Franse Alpen. Haar Spelen in Milaan worden dus haar laatste, zo lijkt het.

Trainen in Spanje

Inmiddels is Leerdam afgereisd naar het Spaanse Calpe. Daar was ze, hoewel ze geen vast schaatsteam heeft, niet alleen. Voor het trainingskamp is ze aangesloten bij Team Novus. Daar trainde ze vorig jaar ook al veelvuldig mee. Ook andere schaatsers als DIone VOskamp en Serge Yoro zijn aanwezig in de regio Valencia.

De eerste wedstrijd van het seizoen is eind oktober. Dan staan de NK afstanden op het programma. Eind december weer Leerdam pas of ze naar de Spelen mag. Dan wordt in Heerenveen namelijk het Olympisch Kwalificatie Toernooi afgewerkt. De Spelen staan in februari 2026 op het programma.