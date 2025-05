Jake Paul begaat blunder bij ongemakkelijke Jutta Leerdam: 'Dat heeft meer impact'

Bij een laatste aflevering van een realityserie horen ook niet vertoonde blunders. Zo ook bij Paul American, de serie over de broers Jake en Logan Paul. Uitgerekend een fragment met de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, die verloofd is met Jake, is de afsluiter van seizoen één.

Leerdam en Paul krijgen de vraag om hun relatie te omschrijven. Daarbij schiet de Amerikaanse influencer meteen in de lach. "Ik moet me heel erg inhouden om niet iets grappigs te zeggen", bekent hij aan Leerdam, die het maar ongemakkelijk over zich heen laat komen. "Laten we opnieuw beginnen", stelt Paul nog voor. "Ik ben serieus nu."

Ongemakkelijk

Maar op het moment dat iedereen weer in de houding zit om het shot opnieuw op te nemen, kan Paul het toch niet laten. Heel hard roept hij 'Gayyyy', doelend op een meme die al jaren populair is. Hij lacht zelf het hardst om zijn grap en weet zich geen houding te geven. Ondertussen houdt Leerdam nog steeds vol ongemak en in stilte Jake's hand vast.

'Heeft meer impact'

De cameraman geeft nog de hint aan de Nederlandse dat 'dit het moment is dat ze tegen hem moet schreeuwen', maar haar antwoord is veelzeggend. "Ja, nee. Niks zeggen heeft soms meer impact", zegt ze wijselijk, waarna Paul weer in het gareel schiet om het fragment op de goede manier op te nemen.

Einde carrière Jutta Leerdam

Het eerste seizoen van Paul American kende veel opmerkelijke momenten. Zo verklapte Jake Paul in de eerste aflevering al het naderende einde van de topsportcarrière van Leerdam. Zij gaat nu nog één jaar volle bak voor olympisch goud, waarna ze waarschijnlijk al stopt. Zelf bevestigt ze dat tussen neus en lippen door ook nog in de laatste aflevering.

Tweede seizoen

In de realityshow komen ook de problemen van Jake met zijn vader Greg voorbij en wordt er zelfs gesproken over fysieke en mentale mishandeling in de jeugd van de boksende influencer. Dat en meer werd uitvergroot in de acht afleveringen die seizoen één telde. Meermaals werd er gehint op meerdere seizoenen en in ieder geval op een seizoen twee. Streamingsdienst HBO Max heeft daar nog niks officieels over bekendgemaakt.