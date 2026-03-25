Jutta Leerdam had woensdag op de verjaardag van haar zus Merel, die 29 jaar oud is geworden, tijd over om haar Instagram-volgers te verwennen met nieuwe foto's van haar wintersportvakantie met de hele familie. Haar zussen reageren vol liefde op de plaatjes vanaf de Franse sneeuw, waar ze vorige week kostbare tijd spendeerden.

De Nederlandse topschaatsster is immens populair op sociale media met 6,5 miljoen volgers op Instagram en dus heeft ze een reputatie hoog te houden. Daar slaagde ze woensdag goed in door het tonen van een 'dump' aan foto's vanuit het Franse Courchevel, waar ze afgelopen week op wintersport was. In haar lichtgele en bruine ski-outfits showt ze zichzelf op allerlei plekken: skiënd natuurlijk, maar ook in de après-ski dansend met haar moeder en poserend met zussen Beaudine en Merel. Ook de sushi en warme chocolademelk met slagroom mogen niet ontbreken.

Liefdevolle reacties

Het jongste zusje Beaudine reageerde met 'LIEFDE, LIEFDE, LIEFDE' op de schitterende plaatjes en ook Merel was op haar verjaardag niet te druk om een reactie achter te laten: "LOVED IT!!!!" (ik heb er van genoten, red.).

De familie Leerdam is inmiddels alweer terug in Nederland en vierde woensdag de verjaardag van de oudste zus Merel. Zij werd 29 en werd door de hele familie in het zonnetje gezet. Daarmee kwam haar eerste wens al vroeg uit, want er was slecht weer voorspeld, maar ze kon toch enkele uren in de volle zon genieten van haar verjaardag. Jutta zat ook aan de feestelijk gedekte tafel vol lekkernijen en vierde het feestje mee.

'Welkom in Nederland'

Al was er drie uur later weinig meer over van de verjaardagswens van de jarige jet. Terwijl de regen op de ramen kletterde, ervoer Merel maar al te goed hoe het is om in dit koude kikkerlandje te wonen. "Welkom in Nederland", reageerde ze cynisch op het omgeslagen weer. Maar binnen was het ook feest. Er kwam familie langs en de jarige jet opende een fles bubbels om het met haar dierbaren te vieren.

Verloofde

De bekendste zus van allemaal, Jutta, zette Merel in het zonnetje. "Gefeliciteerd zusje", schreef ze op haar story terwijl de jarige dansend door de keuken ging. Ook de verloofde van Merel, Barry Enthoven, vierde het feestje mee op Instagram. Hij vroeg haar op de recente skivakantie van de familie ten huwelijk op de piste en ze zei 'ja'. De verloving en dus de belofte van een bruiloft werd met groot gejuich ontvangen. Wanneer de twee in het huwelijksbootje stappen, is niet bekend.