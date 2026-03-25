Jutta Leerdam genoot de afgelopen week van een welverdiende skivakantie met haar familie nadat ze zich in Milaan tot olympisch schaatskampioene kroonde op de 1000 meter. Tijdens dat uitstapje beleefde haar zus een ontzettend feestelijk moment en dat is woensdag opnieuw het geval.

Leerdam trok er samen met verloofde Jake Paul en haar familie vorige week eens lekker op en ging voor het eerst in meer dan tien jaar skiën. Dat deed ze in het Franse gebied Courchevel, dat een geliefde wintersportbestemming is voor de mensen die zich niet heel erg druk hoeven te maken om de financiën.

Ook oudere zus Merel en jongere zus Beaudine waren in Frankrijk van de partij. Voor Merel werd het een vakantie om nooit meer te vergeten, want zij werd door haar vriend Barry ten huwelijk gevraagd en natuurlijk antwoordde ze bevestigend waardoor nu twee van de drie Leerdam-zussen verloofd zijn.

Opnieuw feestelijke dag voor zus Jutta Leerdam

De oudere zus van Jutta beleeft vlak na dat mooie moment opnieuw iets feestelijks, want woensdag viert ze haar verjaardag. Merel mag 29 kaarsjes uitblazen en daar besteedt ze zelf ook aandacht aan op haar Instagram-account. Ze deelt enkele felicitaties, waaronder die van haar geliefde. Het is tenslotte haar eerste verjaardag sinds ze ten huwelijk werd gevraagd.

Ook lijkt de verjaardag geluk te brengen. Ze plaatst namelijk een video waarin de zon buiten te zien is. "Eerste verjaardagswens komt al uit vandaag. Het weer zou heel slecht zijn vandaag, kijk naar haar", verwijst de oudste Leerdam-zus naar de zon in haar filmpje.

Overigens lijkt ze zich ook gelijk op kritiek van haar volgers voor te bereiden. "Ja, ik ga mijn ramen snel schoonmaken dus val me niet aan", refereert ze aan het glas waar ze doorheen filmt.

Toekomst onzeker

Het lijkt er dus op dat Leerdam en haar familie de sneeuw inmiddels achter zich hebben gelaten. Het is nog de vraag of de schaatsster ook definitief het ijs achter zich gaat laten, want haar toekomst is nog onzeker.

Leerdam hintte er samen met haar verloofde in het verleden op dat ze mogelijk snel na de Spelen zou gaan stoppen, maar nadat ze goud en zilver won in Milaan kon ze nog geen definitief antwoord geven of ze inderdaad haar schaatsen aan de wilgen gaat hangen.