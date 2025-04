Zwangere vrouw van Arsenal-verdediger laat volgers smelten met babybuikje: 'Prachtig!'

Het is niet alleen babyseizoen in de Formule 1, waar Max Verstappen binnenkort vader wordt, maar ook in het Engelse voetbal. De Engelse voetbalfans genieten van het komende vaderschap van Arsenal-verdediger en Engels international Ben White.

De vrouw van de 5-voudig international, Milly White, kondigde in januari aan zwanger te zijn van hun eerste kindje. Op Instagram laat Milly fans meegenieten van de zwangerschap. Ze krijgt steun vanuit alle hoeken uit de voetbalwereld, voornamelijk van andere voetbalvrouwen.

Het liefdeskoppel zitten slechts drie jaar met elkaar in een relatie, maar de liefde is zó groot dat de relatiefases in een treinvaart gaan. Ze trouwden al snel en krijgen binnenkort dus ook een baby. Op Instagram laat ze foto's zien van hoe ze in bikini aan het genieten is op een boot. Het zware leven van een voetbalvrouw. "Baby moon", schrijft ze onder de foto's.

Voetbalvrouwen reageren

De foto zorgt voor grote steun bij de voetbalvrouwen - of WAG's zoals ze in Engeland worden genoemd - die net als White hun eigen Arsenal-vriend supporten vanaf de tribunes van het Emirates Stadium. Sophia Havertz, vrouw van Kai Havertz, reageert enthousiast: "OMG insane!!!". Ook de partners van Leandro Trossard en Gabriel Martinelli steunen de toekomstige moeder. Ze reageren 'wauw!' en laten hartjesogen achter.

Net voordat White zijn vrouw ontmoette maakte hij de belangrijkste transfer uit zijn loopbaan. De inmiddels 27-jarige voetballer werd voor ruim 58 miljoen euro verkocht aan The Gunners, waar hij sinds 2021 onder contract staat en meer dan honderd wedstrijden voor speelde. In 2021 maakte White zijn debuut voor Engeland en reisde hij als vervanger voor de geblesseerde Trent Alexander-Arnold mee naar het EK. Hij kwam tot vier interlands en werd daarna niet meer opgeroepen.

Met Arsenal staat White momenteel tweede in de Premier League, op ruime afstand van nummer één Liverpool.

