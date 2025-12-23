De familie van Lionel Messi heeft een enorme klap moeten verwerken rond de feestdagen. María Sol Messi, de jongere zus van de voetballer, was betrokken bij een eenzijdig verkeersongeval in Miami. Door haar zware verwondingen gaat er een streep door een heuglijk moment.

Het nieuws werd naar buiten gebracht door de Argentijnse journalist en presentator Ángel de Brito. De eerste geluiden zijn dat de zus van Messi een busje bestuurde en onwel werd, waarna ze tegen een muur botste. María Sol is buiten levensgevaar, maar liep behoorlijk wat letsel op. De zus van Messi brak onder meer haar polsen en liep daar ook brandwonden op, ook verschoven er wat ruggenwervels. Het zorgt ervoor dat de bruiloft met haar jeugdliefde begin 2026 niet door kan gaan.

Streep door bruiloft zus Lionel Messi na ongeluk

Op 3 januari zou María Sol de weg naar het altaar maken in het Argentijnse Rosario, waar ook haar broer het ja-woord gaf aan Antonella Roccuzzo. De 32-jarige is al lang samen met Julian Arellano, jeugdtrainer van Inter Miami CF, de club waar haar broer furore maakt. "Ze heeft brandwonden opgelopen", deelde De Brito in het programma LAM. "Die brandwonden zijn erg moeilijk te behandelen, net als verschoven wervels", verklaarde de journalist waarom de bruiloft is uitgesteld. "Ze is al begonnen met revalideren in Rosario."

Het nieuws hakte erin bij moeder Celia Cuccittini. "Zij bevestigde dat het waar is, maar dat María Sol het goed maakt. Ze heeft twee gebroken wervels, een gebroken hiel en een enkel. De bruiloft wordt uitgesteld. Celia vertelde me dat ze flauwviel tegen een muur."

Leven buiten de schijnwerpers

Modeontwerpster en ondernemer María Sol heeft zich altijd ver weg gehouden van de publieke aandacht. Ze woonde enige tijd in Spanje voordat ze terugkeerde naar Argentinië om haar eigen projecten te ontwikkelen. Zo heeft ze haar eigen bikinimerk Bikinis Río.

Haar beroemde broer vierde zijn bruiloft met Antonela Roccuzzo ook in Rosario. De hele Messi-familie, inclusief de ster van Inter Miami, zou de bruiloft bijwonen. Net als Lionel en zijn vrouw, ontmoetten María Sol en haar vriend elkaar toen ze jong waren, aangezien ze in dezelfde buurt opgroeiden.