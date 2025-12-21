Inge de Bruijn verwierf aan het begin van deze eeuw wereldfaam als topzwemster op de Olympische Spelen. Inmiddels liggen haar succesjaren in het water alweer lange tijd achter haar, maar trekt ze nog geregeld publiciteit. Dat was dit weekend niet anders tijdens een bijzonder evenement in Amsterdam.

De voormalig topzwemster (52) was namelijk weer aanwezig bij de zogeheten Leading Ladies Lunch. Dat is een evenement speciaal voor onder meer vrouwelijke CEO's, BN's en topsporters. De Bruijn was er al vaker aanwezig en genoot nu ook weer volop.

'Altijd inspirerend'

Dat is ook niet zo verwonderlijk, want het eten was ongetwijfeld de moeite waard. Het werd namelijk geprepareerd door Michelinsterrenchefs. "Elk jaar weer een feestje om erbij te mogen zijn", stelt De Bruijn. En dat had niet alleen met de smakelijek maaltijden te maken. "Het werzien van bekenden, maar ook het ontmoeten van nieuwe powervrouwen, Altijd inspirerend."

In totaal nam De Bruijn deel aan drie Olympische Spelen. In 1992 was ze nog een tiener en moest ze het doen met ereplaatsen, maar nadat ze in 1996 plaatsing misliep veroverde ze de zwemwereld én Nederland met magische prestaties op de Spelen van Sydney in 2000. Ze won goud op de 100 meter vlinderslag, 100 meter vrij en 50 meter vrij. Vier jaar later prolongeerde ze op die laatstgenoemde afstand haar olympische titel.

De Bruijn is nooit helemaal uit het zicht van de gemiddelde Nederlander verdwenen. Vorig jaar vescheen er een indrukwekkende aflevering van Andere Tijden Sport over de meest succesvolle zwemster van ons land. Daar bezocht ze ook haar oud-coach onder wiens hoede ze grootse successen boekte op de Olympische Spelen.

Datzelfde jaar had ze een belangrijke taak op de Spelen van Parijs. Tijdens een van de zwemavonden mocht ze op traditionele wijze de eerste avond inluiden.

En aan het begin van 2025 deelde De Bruijn trots beelden van het resultaat van een traject waarin ze weer topfit wilde worden.