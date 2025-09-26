De padelliefhebber kan komende week zijn geluk niet op. De wereldtop komt naar Ahoy voor de tweede editie van Decathlon Premier Padel Rotterdam. We delen vijf redenen om dit toernooi te bezoeken.

Compacter én spectaculairder

De eerste editie van Decathlon Premier Padel Rotterdam trok vorig jaar 36.000 bezoekers. Dit jaar wordt het toernooi nóg spectaculairder. De bezoeker hoeft overigens niet meer te verdwalen, want alle wedstrijden (van kwalificaties tot de finales) worden gespeeld in de Arena en Hal 1 van Ahoy.

Wie de full experience wil ervaren, gaat naar Hal 1 vanwege de ruimtes voor fans, VIP’s, activaties en partnerstands.

Dutch Day

Steffie Weterings, Marcella Koek, Youp de Kroon, Julian Prins, Sten Richters, Thijs Roper, Menno Nolten en Bart van Opstal zijn onder meer op deze banen te zien. Zij zijn via een wildcard toegelaten tot het hoofdschema van Decathlon Premier Padel Rotterdam.

Wie groot fan is van een van deze Nederlandse toppers kan het beste een kaartje kopen voor dinsdag 30 september. Tijdens Dutch Day komen álle Nederlandse toppers in actie. De ochtendsessie begint om 9.00 uur, de avondsessie start om 18.30 uur.

i In Ahoy zie je de wereldtop padel in actie. © Decathlon

Padelbaan huren

Wie naar Decathlon Premier Padel Rotterdam komt, wordt volledig ondergedompeld in padelsferen. Niet alleen de Nederlandse toppers en wereldtop staan op de baan, ook de bezoeker zelf kan een padelbaan huren (inclusief douches en faciliteiten) om zo een optimale padelsfeer te ervaren.

Nieuwste padelcollectie

Toe aan een ander racket of nieuwe ballen of schoenen? Ook daarvoor kun je bij de stand van Decathlon terecht om de nieuwste padelcollectie uit te proberen. Het assortiment, met Decathlons eigen merk Kuikma en andere topmerken als Head en Bullpadel, is geschikt voor zowel recreatieve spelers als voor topsporters.

Het speelt toch net even wat lekkerder met een nieuw racket of andere schoenen en bovendien: wie wil er nu niet rondlopen als Maxi Sánchez, Lucía Sainz of Marcella Koek, die hun eigen rackets en kleding hebben ontworpen?

Prijzen winnen