Maarten Stekelenburg heeft in gesprek met zijn oud-zaakwaarnemer Rob Jansen open verteld over zijn tijd bij AS Roma. De doelman had het in zijn eerste jaar goed naar zijn zin in Rome, maar het tweede jaar werd het een drama door de nieuwe coach.

Stekelenburg keepte van 2002 tot 2011 bij Ajax, waarna hij voor het eerst naar het buitenland vertrok om bij AS Roma te keepen. Daar ging hij spelen onder Luis Enrique, de huidige trainer van Paris Saint-Germain. De Spanjaard overtuigde Stekelenburg om naar Roma te komen en het eerste jaar ging ook goed. Alleen de verloren bekerfinale tegen rivaal Lazio was een minpunt, maar alles veranderde toen Enrique na een jaar zelf opstapte.

Zdenek Zeman

De Tsjech Zdenek Zeman werd aangesteld als nieuwe coach en dat was een totaal ander type dan Enrique. Allereerst verplichtte hij Stekelenburg om terug te komen van zijn vakantie en dat terwijl hij pas drie dagen weg was nadat hij het EK in 2012 speelde met Oranje. Vervolgens brak de doelman zijn vakantie een week eerder af, maar toen was er al een nieuwe keeper gehaald. Stekelenburg sloot vervolgens aan bij de voorbereiding en schrok zich rot. 'Ik denk dat hij beter atletiekcoach had kunnen worden", vertelt de oud-doelman.

Jansen bevestigt hoe Stekelenburg over Zeman denkt. "Zijn kenmerk was non-empathisch en heel veel lopen." Dit merkte de keeper al snel, want tijdens een trainingskamp in Noord-Italië wist hij 'niet wat hij meemaakte'. "Vroeg in de ochtend moest je tien kilometer rennen. Ik heb nooit spierblessures gehad, maar toen kon ik bijna niet meer lopen", vertelt de inmiddels 43-jarige Stekelenburg over de voorbereiding op zijn tweede seizoen Roma.

'100 gram pasta en een wijntje'

Een van de heftigste dingen in die tijd vond Stekelenburg nog wel de herstelmaaltijd die de spelers daarna kregen. "Dan kreeg je in de avond 100 gram pasta. Daar moest je het mee doen. Je mocht ook geen koffie drinken, want dat was verboden. Ik dacht echt, waar ben ik in beland? En je mocht er dan wel een wijntje of een biertje bij", vertelt Stekelenburg over de 'verschrikkelijke' trainingskampen bij Roma.

