Maarten Stekelenburg hing drie jaar geleden zijn keepershandschoenen aan de wilgen, na een carrière van ruim twintig jaar. De oud-doelman van onder meer Ajax, AS Roma en Everton kijkt met trots terug, maar het stoppen met voetbal bracht ook een nieuwe realiteit met zich mee. In gesprek met ex-zaakwaarnemer Rob Jansen in 1-op-1 vertelt hij openhartig over zijn laatste jaren als prof én zijn leven nu.

Stekelenburg kan terugkijken op een imposante loopbaan bij grote clubs en het Nederlands elftal. Toch kwam het echte genieten pas op het moment dat zijn carrière al zo goed als klaar was. "Ik heb een héél lange carrière gehad. Presteren, presteren, presteren. Je kan er eigenlijk niet van genieten", deelt Stekelenburg. "Ik heb mijn laatste drie jaar bij Ajax pas echt genoten van het voetbal."

Dat had ook een duidelijke reden, legt de inmiddels 43-jarige Stekelenburg uit. "Omdat het extra was, kon ik er meer van genieten. Fysiek was het ook klaar. Ik had last van mijn rug. Op het moment dat ik stopte, heeft het misschien drie tot vier maanden geduurd om geen pijn meer in mijn lijf te hebben."

Leven zonder voetbal

Het afscheid van het profvoetbal betekende ook wennen aan een compleet andere dagelijkse routine. "Het was wel even lastig. Het besef komt pas als de kinderen naar school gaan. Dan denk je: Wat nu? Heel veel mensen vragen of ik geen keeperstrainer wil worden, maar ik moet er niet aan denken. Het enige leuke van een keeperstrainer is op het veld staan, lekker trainen met die gasten en ballen rammen."

Voorlopig geniet de oud-international juist van de vrijheid die hij nu heeft. "Het feit dat je dan weer in hetzelfde patroon gaat komen… Misschien is het over twee of drie jaar anders. De zaterdagen nu, ik vind het heerlijk. Mijn kinderen voetballen. Tijdens mijn carrière heb ik bijna nooit naar ze kunnen kijken."

Zoons maakt indruk bij AZ

Samen met zijn vrouw Kim kreeg Stekelenburg drie zoons: Sem (16), Naud (13) en Mees (10). Twee van hen lijken het keepersvak te hebben ontdekt. Sem staat onder de lat bij AZ Onder 16, terwijl ook Mees binnenkort aansluit bij de jeugdopleiding van de Alkmaarders. "Hij wilde eerst nooit keepen, maar deed dat natuurlijk wel in de tuin en met vriendjes. Alleen, mijn zwager is trainer bij de amateurvereniging en bleef aandringen: hij moet keepen, hij moet keepen. Hij wilde het alleen niet, dan houdt het op."

Uiteindelijk ging de knop toch om. "Je kon wel zien dat hij het aardig kon, toen is hij overgehaald om toch te gaan keepen. Het begon met een helft keepen en een helft voetballen. Daarna heeft hij twee à drie wedstrijden volledig gekeept en toen mocht hij al op proef komen bij AZ. Na één training was hij al aangenomen. Dus hij begint volgend seizoen bij AZ. Het talent van de moeder", grapt Stekelenburg.

'Ze vinden papa vet slecht'

Thuis hoeft de oud-topkeeper in ieder geval niet op bewondering te rekenen van zijn kinderen. "Ze vinden papa vet slecht, dat zeggen de jongens vaak", lacht Stekelenburg. "Ze zeggen dat zij veel beter worden."

