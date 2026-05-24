Arne Slot heeft met Liverpool Champions League-voetbal veiliggesteld. Zijn ploeg speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk tegen Brentford, genoeg om de vijfde plek vast te houden. Daarmee eindigt een tegenvallend seizoen toch nog met een belangrijk lichtpuntje.

Voorafgaand aan het duel tegen Brentford was duidelijk wat Liverpool moest doen. Bij winst of een gelijkspel was de ploeg zeker van plaatsing. Het kon alleen nog misgaan als Liverpool verloor én Bournemouth won van Nottingham Forest. Daar kwam bij dat Bournemouth ook nog een achterstand in doelsaldo van zes goals goed moest maken.

Vier Nederlanders in de basis

Slot koos voor drie Nederlanders in de basisopstelling voor het duel tegen Brentford. Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo verschenen aan de aftrap. Jeremie Frimpong moest genoegen nemen met een plek op de bank. Ook bij Brentford startte een Nederlander in de basiself, waar Sepp van den Berg mocht beginnen.

Voor Mohamed Salah, die ook aan de aftrap verscheen, was het duel met Brentford zijn laatste wedstrijd in het shirt van Liverpool. Na negen seizoenen neemt de Egyptenaar afscheid van The Reds.

Even leek Salah zijn afscheid luister bij te zetten met een doelpunt. Hij mocht aanleggen voor een vrije trap net buiten het strafschopgebied van Brentford, maar zag zijn poging op de paal eindigen. Daardoor gingen beide ploegen uiteindelijk met een 0-0 stand de rust in.

Tweede helft

In de tweede helft opende Curtis Jones de score namens Liverpool. De assist werd uitgerekend geleverd door Salah. Dit betekende uiteindelijk het laatste wapenfeit van de Egyptenaar bij de club. Enkele minuten later kopte Kevin Schade de 1-1 binnen. Dit werd uiteindelijk ook de eindstand. Daarmee werd een punt gepakt, en dus ook dat belangrijke Champions League-ticket.

In de 74ste minuut werd Salah gewisseld voor Jeremie Frimpong. Onder luid applaus verliet hij het veld.

