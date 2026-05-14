De positie van Liverpool-trainer Arne Slot werd tijdens het huidige seizoen vaak ter discussie gesteld. De resultaten van de club vallen enorm tegen nadat in het eerste seizoen onder leiding van de Nederlander nog de landstitel werd gewonnen. Toch maakt Slot zich geen zorgen om een mogelijk afscheid. Hij onthult dat hij vanuit de club een duidelijk signaal heeft gekregen.

De trainer gaat er niet van uit dat de leiding van Liverpool deze zomer afscheid van hem neemt. "Ik heb alle reden om te geloven dat ik volgend seizoen de manager van Liverpool zal zijn," zei de Nederlander donderdag op een persconferentie waarin hij vooruitkeek op de voorlaatste competitiewedstrijd van vrijdag bij Aston Villa.

'Nieuwe realiteit'

Slot won vorig seizoen met Liverpool de landstitel en staat nu vierde. "Wanneer een club of een manager niet zijn beste seizoen draait, is er altijd discussie. Dat is niet alleen bij Liverpool het geval, maar overal ter wereld. Het is de nieuwe realiteit in het voetbal", aldus Slot.

Hij benadrukt dat hij intern het vertrouwen voelt bij de club. "Ik denk niet dat het aan mij is om dat alleen te beslissen, maar ik heb alle reden om aan te nemen dat ik volgend seizoen manager van Liverpool zal zijn. Ten eerste heb ik een contract bij de club en ten tweede gezien alle gesprekken die we intern hebben gevoerd. Zo zie ik het."

Kritiek

Er was afgelopen weekend nog kritiek op Slot na een omstreden wissel in duel met Chelsea (1-1). Hij haalde de 17-jarige Rio Ngumoha na 67 minuten van het veld en dat leverde een hoop gefluit van het thuispubliek op. De aanvaller gold als publiekslieveling op Anfield, maar kon volgens Slot geen volledige wedstrijd spelen. "Hij had last van zijn spieren en toen ik het hem vroeg, zei hij dat hij niet zeker wist of hij door kon gaan", lichtte hij na afloop toe.

Ondanks het puntenverlies staat Liverpool nog vierde in de Premier League. Het doel is om een plek in de top vijf te behouden om een ticket voor de Champions League veilig te stellen. Vrijdag volgt een direct duel met de nummer vijf van de competitie, Aston Villa. Mohamed Salah keert na een blessure terug in de selectie van Liverpool en zou als invaller wat minuten kunnen spelen, zei Slot.

