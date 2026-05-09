Arne Slot stevent af op Champions League-voetbal met Liverpool. Toch is het vaak niet groots wat de regerend kampioen van de Premier League laat zien. Zaterdag was het ook tegen Chelsea weer armetierig. Dus greep de Nederlandse trainer in, al was het publiek het daar niet mee eens.

Liverpool kon zaterdag Champions League-voetbal veiligstellen met een overwinning. Daar was het aardig naar op weg in de openingsfase in het topduel met Chelsea. Ryan Gravenberch speelde zich in de vijfde minuut goed vrij en mikte de bal hoog in de verre hoek: 1-0. De man van de assist: de 17-jarige Rio Ngumoha, een publiekslieveling op Anfield.

Daarna kelderde het niveau van Liverpool dramatisch. Chelsea, al zes wedstrijden zonder overwinning en totaal zonder vertrouwen, leek ineens een goed voetballende ploeg. Daardoor ontstond al gemor in Liverpool, waar fans de ploeg naar voren probeerden te schreeuwen. Uiteindelijk viel de 1-1 uit een vrije trap van Enzo Fernandez. Zijn voorzet werd door niemand aangeraakt.

Arne Slot haalt smaakmaker naar de kant

Dus stond het gelijk bij rust. Na de onderbreking leek Chelsea op voorsprong te komen via Cole Palmer, maar in aanloop naar die 1-2 was het buitenspel. Aan de andere kant werd ook een goal afgekeurd nadat Cody Gakpo over het randje stond. Dus tikte de tijd langzaam weg voor beide ploegen.

Slot keek eens naar zijn karige bank en besloot er Alexander Isak vanaf te plukken. De Zweedse spits was niet helemaal fit de laatste weken en kon niet starten. Dus viel hij in de 67e minuut in. Het zorgde voor een merkwaardig moment op Anfield. Vanuit het uitvak klonk boegeroep, omdat Ngumoha - de man die eraf ging - een verleden heeft bij Chelsea. Maar ook het thuispubliek reageerde woest. In hun ogen maakte Slot de verkeerde wissel.

The Anfield crowd booed Arne Slot for taking off Rio Ngumoha and honestly, they had every right to.



You desperately need a goal and the solution is removing your best player? Genuinely absurd 😭pic.twitter.com/95XSap9uif — Nuel (@LfcNuel) May 9, 2026

Ook online was er veel kritiek op de keuze van de Nederlander. "Je hebt dringend een doelpunt nodig en de oplossing is je beste speler eruit gooien? Echt absurd", viel onder meer op X te lezen. En: "De reactie van de Liverpool-fans vertelt je alles wat je moet weten over de beslissing van Arne Slot om Rio Ngumoha naar de kant te halen tegen Chelsea." Veel supporters hadden liever gezien dat Cody Gakpo eruit was gehaald.

Gelijkspel

Dat gebeurde niet veel later. De Nederlander fungeerde als spits en liet weinig zien. Het dichtst bij de 2-1 was Virgil van Dijk. Hij zag een kopbal na een corner op de lat belanden. Ook in de zeven minuten blessuretijd wisten beide ploegen niet te scoren. Dus bleef het bij 1-1. Ook na afloop klonk boegeroep.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover