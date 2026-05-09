Jan Bednarek zat afgelopen week nog op een roze wolk, vanwege het reeds behaalde kampioenschap met FC Porto. Maar van die wolk is de Pool inmiddels hard naar beneden gevallen. Hij maakte vrijdag iets zeer naars mee, maar kwam uiteindelijk met de schrik vrij.

Jan Bednarek was dit seizoen als centrale verdediger de rots in de branding bij FC Porto. Onder leiding van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli greep de ploeg met overmacht de landstitel in Portugal. Maar na een week feest te hebben gevierd, kwam de schrik er plots in voor Bednarek. Hij kwam met zijn familie in een hele vervelende situatie terecht.

Oog in oog

Diverse media in Portugal en Polen melden dat Bednarek vrijdagavond is overvallen en is bedreigd met een wapen. Naar verluidt kwam hij op vrijdagavond, samen met zijn vrouw Julia en hun dochter, laat op de avond thuis, toen ze plots oog in oog kwamen te staan met een inbreker.

Daar schrok de dief behoorlijk van, maar hij bleek gewapend te zijn. Uiteindelijk werden de 30-jarige Bednarek en zijn gezin bedreigd met een scherp mes, waarna de inbreker het hazenpad koos. Wel is het de boef gelukt om een flinke hoeveelheid sieraden mee te nemen vanuit het huis van de Pool. De geschatte waarde van de gestolen goederen ligt rond de 150 duizend euro.

Met de schrik vrij

Het zou zo maar kunnen dat de inbreker op de hoogte was van de afwezigheid van het gezin, door een Instagram-bericht. Enkele uren voor het nare moment deelde vrouw Julia namelijk nog diverse foto's op haar sociale media van een bezoekje aan een kunstgalerie. Gelukkig zijn de verdediger en zijn gezin er zelf zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Zowel Bednarek als zijn vrouw hebben nog niet gereageerd op het voorval.

Bednarek staat bekend als een zeer betrouwbare verdediger die bovendien over de nodige ervaring beschikt. Hij speelde jarenlang in de Premier League bij zowel Aston Villa als Southampton. Sinds dit jaar speelt de Pool bij Porto. Ook bij de nationale ploeg van zijn land is hij een vaste waarde, en nam hij deel aan twee WK's en twee EK's. Dit jaar is Polen er niet bij.

