Trainer Arne Slot hoopt het dramatische seizoen van Liverpool af te sluiten met het veiligstellen van de Champions League komend jaar. De Nederlander blikt alvast vooruit op volgend seizoen en gaat er vanuit dat hij dan nog steeds coach is van de club.

Slot is al volop bezig met de plannen voor volgend seizoen, na een behoorlijk teleurstellende jaargang. Hij onthulde dat er veranderingen in de selectie zullen plaatsvinden, maar niet zo drastisch als afgelopen zomer. De Nederlandse coach lijkt er rotsvast van overtuigd dat hij volgend seizoen op Anfield zal zijn, al werden er dit seizoen regelmatig vraagtekens gezet bij zijn functie.

"Ik kijk enorm uit naar volgend seizoen, dus ik maak me absoluut geen zorgen", zei hij in aanloop naar het duel met Chelsea. "Waarschijnlijk volgt er nog een kleine overgangsperiode, maar niet zo ingrijpend als afgelopen zomer. We zullen de selectie moeten aanpassen, aangezien twee spelers ons verlaten." Mohamed Salah en Andrew Robertson zullen namelijk vertrekken bij de club.

Slot mist momenteel ook nog een aantal spelers vanwege blessures. "Alex (Isak, red.) trainde gisteren voor het eerst weer mee. Dat is positief. Na de training van vandaag zullen we zien in hoeverre we hem morgen kunnen inzetten", zegt de coach. "Alisson heeft de training nog niet hervat, maar is er heel dichtbij. Mamardashvili keerde vandaag terug op het trainingsveld en we zullen zien hoe hij reageert. Mo (Salah, red.) heeft niet met ons getraind, maar is er ook heel dichtbij."

Chelsea

Liverpool speelt zaterdag in eigen huis tegen Chelsea, de nummer negen van de Premier League. "Het wordt een lastige wedstrijd voor beide teams, want er zit veel kwaliteit in beide selecties", zegt Slot. "Als onze informatie klopt, zijn er enkele spelers van Chelsea teruggekeerd en zal het team sterker zijn dan vorige week. Chelsea heeft een duidelijke speelwijze, dus het is helder wat we kunnen verwachten."

"Meestal leiden goede prestaties tot goede resultaten. Dat is niet altijd het geval en soms win je als je niet zo goed hebt gespeeld, maar onze prestaties zijn belangrijk. Het eerste en belangrijkste doel is om ons te kwalificeren voor de Champions League." Om een ticket voor het miljardenbal veilig te stellen, moet Liverpool in de top vijf van de competitie eindigen. Momenteel staat de ploeg vierde met hetzelfde puntenaantal als nummer vijf Aston Villa.

"Het is belangrijk om minstens één overwinning te pakken, wat volgens mij voldoende zal zijn om ons te kwalificeren voor de Champions League. Het positieve is dat enkele belangrijke spelers dit weekend of daarna terugkeren", zegt Slot. "Volgend seizoen zal anders zijn qua mensen."

