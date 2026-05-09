De druk op de schouders van Arne Slot wordt alsmaar groter. Ondanks dat Liverpool op weg lijkt naar Champions League-voetbal heerst er een gefrustreerde stemming op Anfield. Na het duel tegen Chelsea waren de Britse media eensgezind.

In Liverpool bleef het bij het vroege duel op zaterdagmiddag bij 1-1. Ryan Gravenberch schoot de thuisploeg al in de 6e minuut op voorsprong. Hij kreeg de bal van Rio Ngumoha aan de rand van het strafschopgebied en schoot hoog in de rechterhoek raak. Enzo Fernández maakte een halfuur later gelijk uit een vrije trap.

Slot haalde de woede van de thuisfans op zijn hals door in de 67e minuut Ngumoha naar de kant te halen. De jongeling was een van de weinige lichtpuntjes dit duel. Het kwam de Nederlandse oefenmeester zelfs op boegeroep te staan, iets meer dan een jaar nadat hij in zijn debuutseizoen de Premier League won.

Engelse media vernietigend

Ook in de Britse media viel het negatieve geluid richting Slot op. "Het boegeroep van de Liverpool-supporters na het laatste fluitsignaal maakte duidelijk wat de fans van alweer een teleurstellende wedstrijd vonden", concludeerde de BBC. "Zelden was de sfeer op Anfield zo woedend als toen Slot na de gelijkspel tegen Chelsea werd uitgejouwd", zag The Telegraph.

"Er klonk gemor in de rust, er werd zelfs luidkeels gefloten bij een van zijn wissels en er was nog meer onenigheid na het eindsignaal", schreef journalist Sam Wallace. "Fans laten hun ongenoegen blijken na de controversiële beslissing rond Arne Slot tegen Chelsea", tekende het lokale Liverpool Echo op.

'Ik ben Slot een beetje zat'

Ook de analisten waren niet mals in hun oordeel over Slot. Clinton Morrison vond het niet kunnen dat Liverpool inzakte na de vroege tegengoal. "Sommige wissels van Slot waren absoluut niet goed genoeg", zei hij bij Soccer Saturday. "Ik ben hem een ​​beetje zat. Hij zoekt steeds excuses en geeft de schuld aan anderen in plaats van zelf naar de problemen te kijken. Hij is de manager en hij zou het probleem moeten oplossen, maar op dit moment doet hij dat niet."

Slot blijft vierde in de Premier League met 59 punten uit 36 duels. Aston Villa kan later dit weekeinde over Liverpool heen. Aanstaande vrijdag treffen de twee elkaar in Birmingham. Een plek bij de beste vijf is voldoende voor plaatsing van de Champions League. Villa kan zich ook nog kwalificeren door de Europa League te winnen.

