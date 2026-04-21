In Engeland weten ze meer over de toekomst van Arne Slot. De Nederlandse manager kent een zeer zwaar seizoen bij Liverpool en de afgelopen maanden waren er twijfels over zijn toekomst bij 'The Reds'. Volgens een doorgaans goed ingevoerd Engels medium mag Slot dankzij één prestatie gewoon aanblijven bij de topclub.

Sky Sports claimt immers dat Slot ook volgend jaar 'gewoon' de manager van Liverpool blijft. De huidige nummer vijf van de Premier League is al maanden kansloos voor de titel en sluit het seizoen af zonder prijzen, maar lijkt zich wel de kwalificeren voor de Champions League. De vijfde plaats geeft daar recht op en het gat met Chelsesa (zesde) is met zeven punten geruststellend.

Matig seizoen na droomstart

Daardoor lijkt de toekomst voor Slot op Anfield gewaarborgd. Hij kwam in de zomer van 2024 naar de topclub uit Liverpool en kende een geweldige start. Met overmacht werd de Premier League gewonnen en onder meer Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Mohamed Salah blonken uit. Dit seizoen is alles anders. In de competitie werd al tien keer verloren en ook de nationale bekers leveren geen prijs op. In de Champions League was Liverpool vrij kansloos tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale.

Er gebeurde afgelopen zomer een hoop bij de club. Uiteraard had de tragische dood van de verongelukte Diogo Jota zijn weerslag op de ploeg. Daarnaast waren er ook veel transfers. Liverpool smeet met honderden miljoenen, maar een aantal aankopen rendeerden minder goed dan verwacht. Salah raakte bovendien in onmin met Slot en ook spelers als Van Dijk tikten hun niveau van het kampioensjaar niet aan.

Nog vijf wedstrijden

Salah vertrekt aan het eind van dit seizoen, maar Slot lijkt dus wel gewoon te blijven. The Reds spelen nog vijf competitieduels en vooral het thuisduel met Chelsea wordt cruciaal. Als Liverpool daar niet van verliest, lijkt Champions League-voetbal een zekerheidje.