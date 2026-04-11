Arsenal heeft in eigen huis een pijnlijke 2-1 nederlaag geleden tegen middenmoter Bournemouth. The Gunners hebben nog altijd een voorsprong van negen punten op Manchester City, maar de ploeg van Pep Guardiola heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Volgende week treffen de titelconcurrenten elkaar.

Bij Arsenal ontbrak Jurriën Timber voor de vijfde wedstrijd op rij vanwege een blessure. Daardoor miste hij ook al de interlands met het Nederlands elftal. Zijn ploeg had het zichtbaar lastig met Bournemouth, dat voorafgaand aan het duel al elf wedstrijden ongeslagen was en met vertrouwen naar Londen was afgereisd.

Premier League-record

Bournemouth kwam in het Emirates Stadium vroeg op voorsprong. De pas negentienjarige Eli Junior Kroupi brak de ban en schreef daarmee direct geschiedenis: hij werd de eerste tiener sinds Robbie Keane (1999/00) die meer dan tien doelpunten maakte in één Premier League-seizoen. Arsenal had moeite om grip te krijgen op het spel, maar kwam voor rust met wat geluk langszij na een handsbal. Viktor Gyökeres benutte de strafschop en zette de stand weer in evenwicht.

Ook na rust bleef het spel van Arsenal stroperig en was Bournemouth de gevaarlijkere ploeg. Een driedubbele wissel van Mikel Arteta bracht geen ommekeer en de bezoekers bleven dreigend. Uiteindelijk viel de beslissing opnieuw aan de kant van Bournemouth: Alex Scott zorgde voor de 1-2 en dompelde het Emirates in stilte. In de slotfase wist Arsenal geen vuist meer te maken, waardoor Bournemouth net als vorig jaar won in Noord-Londen.

City komt eraan

Manchester City mag dan wel negen punten achter Arsenal staan op de ranglijst, maar de ploeg van Pep Guardiola heeft twee wedstrijden minder gespeeld en treft The Gunners volgende week ook nog eens in eigen huis. Als City zondag de uitwedstrijd tegen Chelsea wint en volgende week weet af te rekenen met Arsenal, is de achterstand nog slechts drie punten, met bovendien een wedstrijd tegoed. De spanning is daarmee weer volop terug in de Premier League.

Tegenslagen stapelen zich op

Het is alweer de volgende tegenslag voor Arsenal in korte tijd. Vorige maand werd de League Cup-finale verloren van Manchester City (2-0), terwijl het vorige week in de kwartfinale van de FA Cup werd uitgeschakeld door Championship-ploeg Southampton (2-1). In de Champions League loopt Arsenal nog wel op schema. In de heenwedstrijd van de kwartfinale werd met 1-0 gewonnen bij Sporting Lissabon. Dinsdag volgt de return in Londen.