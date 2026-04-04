Manchester City-speler Rayan Cherki heeft zich zaterdag niet geliefd gemaakt bij supporters van zijn club. In de kwartfinale van de FA Cup tegen Liverpool zorgde hij met een opmerkelijke actie voor ophef.

Manchester City opende vlak voor rust de score in het Etihad stadion via Erling Haaland vanaf de penaltystip. Virgil van Dijk speelde een ongelukkige rol. De aanvoerder veroorzaakte de strafschop toen hij een overtreding maakte op Nico O'Reilly. In de blessuretijd van de eerste helft was het weer raak voor de Noorse spits waardoor de ploeg van Pep Guardiola met een gerust hart thee kon gaan drinken.

Na rust werd de wedstrijd al beslist. Antoine Semenyo liep weg uit de rug van Van Dijk en scoorde vervolgens fraai met een stiftbal: 3-0. Haaland maakte in de 57e minuut zijn derde doelpunt door via de onderkant van de lat raak te schieten. Mohamed Salah miste daarna nog een strafschop voor Liverpool.

Shirtwissel

Het kon dus eigenlijk niet meer mis gaan op het moment dat Cherki in minuut 72 van het veld werd gehaald door Nederlandse assistent-trainer Pepijn Lijnders. Hij verving Pep Guardiola, die vanwege een schorsing op de tribune moest plaatsnemen. Ook Liverpool-speler Hugo Ekitiké werd op dat moment gewiddeld. De twee Franse internationals besloten daarom hun shirts te ruilen.

Het zorgde voor een opmerkelijk tafereel toen Cherki plaatsnam op de bank van City. Hij wilde direct het Liverpool-shirt van de spits aantrekken, maar werd op de vingers getikt door de aanwezige supporters. Geschrokken van de reactie van de fans trok hij het tenue weer uit. Hij stak zijn hand op richting de tribune om zich te verontschuldigen.

Het moment zorgt ook voor verbazing bij kijkers van de wedstrijd op Viaplay. "Maar wat denk jezelf?", wordt er gereageerd op het fragment. Cherki gaf na afloop van de wedstrijd zelf uitleg. "Ik dacht dat de wedstrijd al gespeeld was", zei hij.

Oranje-internationals

Cherki en Ekitiké moesten overigens beiden plaatsmaken voor een Oranje-international. Tijjani Reijnders en Cody Gakpo kwamen voor hen in het veld. Ook Jeremie Frimpong mocht weer minuten maken na blessureleed. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch hadden een basisplaats bij Liverpool.