Trainer Francesco Farioli is dit seizoen kampioen geworden met FC Porto. Vorig jaar liep hij nog de landstitel in de Eredivisie mis met Ajax. Daar baalt de Italiaan nog steeds ontzettend van.

Farioli vertrok een jaar geleden bij Ajax en denkt nog vaak terug aan zijn periode in Amsterdam. "Als ik mijn eigen prestatie ga evalueren, geloof ik echt dat ik bij Ajax iets beters heb gedaan", vergelijkt hij dat seizoen met het afgelopen jaar bij Porto in gesprek met het AD.

'Zelfsabotage'

Toch lukte het hem daar niet om met de schaal in zijn handen te staan. "We creëerden een soort zelfsabotage. Door de mogelijkheden op de transfermarkt die we niet hadden uitgezocht, beslissingen die we wel namen. Ik denk dat we onze realiteit positiever hadden kunnen beïnvloeden”, legt hij uit.

Bij Ajax verliep de communicatie moeizaam en Farioli voelde geen vertrouwen vanuit de club. "Je hebt de verkeerde trainer gekozen. Of je hebt de juiste gekozen maar luistert niet naar hem. Dan heb je dus alsnog de verkeerde gekozen", vervolgt hij. "Ik geloof dat de coach altijd de juiste support moet krijgen, want als je verschillende richtingen op gaat, ga je in werkelijkheid niet vooruit.”

Bij Porto merkte hij juist het tegenovergestelde. "We spraken meteen dezelfde voetbaltaal en onze visie op de samenstelling van de selectie kwam overeen. De communicatie en afstemming bij FC Porto zijn direct. Dat kun je zaken sneller verbeteren of implementeren dan bij Ajax, dat een heel andere structuur heeft.”

'Hechte band'

Ondanks de verschillen in visie zal Ajax voor altijd en speciaal plekje in zijn hart hebben. Hij heeft ook nog steeds contact met veel spelers die vorig jaar onder hem speelden. "Niemand van die groep zal dat seizoen vergeten. Het is misschien raar, maar die littekens hebben een nog hechtere band tussen ons gecreëerd."

