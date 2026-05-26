Met het WK voor de deur breekt er een spannende tijd aan voor Ronald Koeman, maar de bondscoach van het Nederlands elftal maakte nog tijd voor de Koeman Cup in Barcelona. Daar verscheen hij met onder meer zoon Tim en dochter Debbie.

Nederland speelt in aanloop naar het WK nog twee oefenwedstrijden, op 3 juni in Rotterdam tegen Algerije en op 8 juni in New York tegen Oezbekistan. Op 14 juni is Japan, in Dallas, de eerste tegenstander in de groepsfase van het WK. Maandag meldden de eerste internationals zich in Zeist voor een training.

Koeman Cup

Koeman is nog steeds erg geliefd in Barcelona, waar hij in de jaren '90 speelde onder trainer Johan Cruijff tijdens een succesvolle periode voor de Catalonische club. Koeman zorgde in 1992 voor de eerste Champions League-winst in de geschiedenis van de club door op Wembley met een vrije trap de enige goal in de eindstrijd tegen Sampdoria te maken.

Mede daarom kreeg Koeman een warm onthaal toen hij de afgelopen dagen neerstreek in Barcelona. Hij was daar voor een evenement dat naar hem is vernoemd: Koeman Cup 2026. Volgens de Johan Cruyff Foundation is dat: "hét Golf en Padel toernooi van de Cruyff Foundation, dat in Barcelona plaatsvindt! Ontmoet Ronald Koeman, neem deel aan een 18 holes golftoernooi of ga lekker padellen en steun hiermee de Cruyff Foundation!"

Geld inzamelen

Dochter Debbie en zoon Tim Koeman waren ook present bij de Club de Golf de Barcelona. De Johan Cruyff Foundation meldt dat 180 deelnemers geld kwamen inzamelen. Onder hen oud-international John van 't Schip.

De stichting schrijft: "Vrijdag 22 mei was de start van de sportdag. Na uren van intense competitie werd het toernooi afgesloten met een lunch, waarbij de trofeeën werden uitgereikt aan de winnaars en het hoogtepunt van de dag werd onthuld: het totale bedrag dat voor deze editie is ingezameld, bedraagt 100.140 euro."

Danny Cruijff

De Cruyff Foundation laat in een reactie weten: "Enorm veel dank voor onze ambassadeur Ronald Koeman en de organisatie van de Koeman Cup voor hun steun. Samen blijven we kinderen met speciale behoeften de ruimte bieden om de groeien, spelen en op te bloeien." Op de foto die bij de post wordt gedeeld is ook Danny Cruijff te vinden, de vrouw van de in 2016 overleden voetballegende Johan.

Oranje

Koeman zal in Barcelona ook af en toe hoofdschuddend naar zijn telefoon hebben gekeken. Er kwam namelijk slecht nieuws binnen over een van zijn spelers. Emmanuel Emegha doet volgende maand met het Nederlands elftal definitief niet mee aan het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De aanvaller van RC Strasbourg is niet op tijd hersteld van een blessure die hij begin deze maand opliep. Bondscoach Ronald Koeman zei eerder al weinig hoop te hebben dat Emegha fit zou zijn voor het WK. Eerder werd al duidelijk dat de geblesseerde spelers Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten en Xavi Simons het WK ook niet halen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover